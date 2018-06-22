Sağanak yağış Başkent’i vurdu

Çankaya ve Mamak’ta bazı araçlar suya gömülürken birçok ev iş yerini de su bastı. Sıhhiye’de Yenişehir Pazarı ile Çok Katlı Otopark’ın arasındaki alan ise sular altında kaldı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar, Ankara İtfaiyesi’nin şişme botu ile kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, önceki gün Ankara’da meydana gelen yoğun sağanak yağışlarla beraber metrekareye Altındağ’da 29.1 kilogram, Çankaya’da 24.9 kilogram, Dikmen’de ise 49.9 kilogram yağış düştü.

ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Sağanak yağışla beraber Akay ve Tandoğan’daki alt geçitler su altında kalırken, birçok araç da sele kapılarak hasar aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Selde hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı. Mamak Dereboyu Caddesi’nde de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su dolan bir binada 2 kişi mahsur kaldı. Kızılay-Çayyolu metrosu da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen arızadan dolayı sefer yapamadı.

Sağanak yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Hastane binasının çatısında dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi. (Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/DHA)

Kuvvetli yağışlar Altındağ’daki Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki yolda çökmeye neden oldu. Park halindeki Ahmet K.’ye ait 06 GE 4164 plakalı araç, oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. (Musa ERDOĞAN/İHA)