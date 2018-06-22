Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sağanak yağış Başkent’i vurdu

Ankara Haberleri: Sağanak yağış Başkent’i vurdu

ANKARA HABERLERİ

Sağanak yağış Başkent’i vurdu

Mert Gökhan KOÇ
22.06.2018 - 13:43Son Güncelleme :

Başkent'te önceki gün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış kentin birçok noktasında hayatı felç etti.

Mert Gökhan KOÇ

Çankaya ve Mamak’ta bazı araçlar suya gömülürken birçok ev iş yerini de su bastı. Sıhhiye’de Yenişehir Pazarı ile Çok Katlı Otopark’ın arasındaki alan ise sular altında kaldı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar, Ankara İtfaiyesi’nin şişme botu ile kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, önceki gün Ankara’da meydana gelen yoğun sağanak yağışlarla beraber metrekareye Altındağ’da 29.1 kilogram, Çankaya’da 24.9 kilogram, Dikmen’de ise 49.9 kilogram yağış düştü.

ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Sağanak yağışla beraber Akay ve Tandoğan’daki alt geçitler su altında kalırken, birçok araç da sele kapılarak hasar aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Selde hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı. Mamak Dereboyu Caddesi’nde de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su dolan bir binada 2 kişi mahsur kaldı. Kızılay-Çayyolu metrosu da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen arızadan dolayı sefer yapamadı.

 HASTANEYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sağanak yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Hastane binasının çatısında dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.  (Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/DHA)

ÇUKUR ARACI YUTTU

Kuvvetli yağışlar Altındağ’daki Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki yolda çökmeye neden oldu. Park halindeki Ahmet K.’ye ait 06 GE 4164 plakalı araç, oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. (Musa ERDOĞAN/İHA)

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağanak yağış Başkent’i vurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2018 tarihinde saat 13 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağanak yağış Başkent’i vurdu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğ...

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğ...

Bakan Caniklinin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu

Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu

İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil

İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil

Destici: 1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız

Destici: 1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız

RE/MAX Lot’tan Mayıs ayı konut satışı değerlendirmesi

RE/MAX Lot’tan Mayıs ayı konut satışı değerlendirmesi

Stresin ilacı MÜZİK

Stresin ilacı MÜZİK

Sürprizlere hazır olun

Sürprizlere hazır olun

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Haziran 2018, Cumartesi
  • İmsak
    03:17
  • Guneş
    05:14
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri