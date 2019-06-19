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Ankara Haberleri: Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu

ANKARA HABERLERİ

Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu

DHA-AA
19.06.2019 - 09:10Son Güncelleme :

Başkent’te 2 haftadır devam eden ve özellikle akşam saatlerine doğru sağanak yağış şeklinde kendisini gösteren yağışlar önceki gün dış ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

DHA-AA

Kızılcahamam’da sağanak nedeniyle, Kavaközü Mahallesi’nde bulunan bir dere yatağı taştı. Dere kenarındaki 5 ev ile ahırlar sular altında kalırken, bu evlerde mahsur kalan 7 vatandaş, jandarmanın ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Derenin tıkanan ve taşan kısımları ise belediye görevlilerince yapılan çalışma sonucunda açıldı. Eğerlikozören, Eğerlibaşköy, Seyhamamı mahallelerinde pek çok yapı selden hasar gördü. Eğerlibaşköy mahallesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu, içerideki 20 koyun ve 1 çoban köpeği öldü.

Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Gölbaşı’nda etkili olan sağanak ve fırtınada Çayırlı ve Velihimmetli mahallerindeki dereler taştı. Taşkın, ekili arazilerde zarara yol açtı. Rüzgâr nedeniyle de bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu. Çatılardan kopan tahta ve kiremit parçaları çevrede paniğe yol açtı. Çayırlı Mahallesi Muhtarı Nejdet Ökmen, “Mahallemizde afet olmuştur. 3 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Elektrik telleri koptuğu için elektriğimiz yok” dedi. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. 

Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu

15 EVİ SU BASTI

Elmadağ’da da cadde ve sokaklar göle dönerken, Kurtuluş, Kemalpaşa ve Yenice mahallelerinde 15 ev ve iş yerini su bastı. AFAD ve Belediye ekipleri, su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağanak ve fırtına dış ilçeleri vurdu haberi güncellenecektir.

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