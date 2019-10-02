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Ankara Haberleri: Saçlara şekil vererek geçen bir ömür

ANKARA HABERLERİ

Saçlara şekil vererek geçen bir ömür

AA
02.10.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Çubuklu 80 yaşındaki berber Mehmet Türkoğlu, 66 yıldır elinden bırakmadığı makas ve tarakla müşterilerinin saçlarına şekil veriyor.

AA

Mesleğe 1953’te babasının yanında çırak olarak başlayan Türkoğlu, askerden geldikten sonra kendi berber dükkânını açtı. Ankara'da çeşitli semtlerde hizmet veren Türkoğlu, 1983'te baba ocağı Çubuk'a dönerek mesleği sürdürmeye devam etti. Bu işi ömrü yettiğince sürdürmek istediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

DURUMU OLMAYANDAN PARA ALINMAZDI

“Yaklaşık 40 kişiyi usta olarak bu meslek için yetiştirdim ve onlar da bu mesleği sürdürdü. Eskiden berber sayısı az, müşteri sayısı fazlaydı. İş yerinde 4 usta çalıştırıyordum, çıraklar hariç. Buna rağmen iş yetiştiremezdik. Şimdilerde o kadar müşteri yok. Durumu olmayandan para alınmazdı. Sabit müşterilerim var. Yaşları 50'nin üzerindekiler özellikle bende tıraş olur. Beni görmezlerse tıraş olmazlar, beni beklerler tıraş olmak için.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Saçlara şekil vererek geçen bir ömür hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ekim 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Saçlara şekil vererek geçen bir ömür haberi güncellenecektir.

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