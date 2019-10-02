Saçlara şekil vererek geçen bir ömür

Mesleğe 1953’te babasının yanında çırak olarak başlayan Türkoğlu, askerden geldikten sonra kendi berber dükkânını açtı. Ankara'da çeşitli semtlerde hizmet veren Türkoğlu, 1983'te baba ocağı Çubuk'a dönerek mesleği sürdürmeye devam etti. Bu işi ömrü yettiğince sürdürmek istediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:



DURUMU OLMAYANDAN PARA ALINMAZDI



“Yaklaşık 40 kişiyi usta olarak bu meslek için yetiştirdim ve onlar da bu mesleği sürdürdü. Eskiden berber sayısı az, müşteri sayısı fazlaydı. İş yerinde 4 usta çalıştırıyordum, çıraklar hariç. Buna rağmen iş yetiştiremezdik. Şimdilerde o kadar müşteri yok. Durumu olmayandan para alınmazdı. Sabit müşterilerim var. Yaşları 50'nin üzerindekiler özellikle bende tıraş olur. Beni görmezlerse tıraş olmazlar, beni beklerler tıraş olmak için.”