Saçlara +1 dokunuşu

Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği, Ankara Artistik Kuaförler Derneği iş birliği ve Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla, ‘Down Sendromlular Günü’ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla, 19 Mart'ta ‘Bir İlk de Sizden Olsun’ etkinliği düzenlenecek. Etkinlik öncesi down sendromlu gençler, topuz yapmayı, saç örmeyi ve kesmeyi öğreniyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki provalarda, çocuklar bir yandan şarkılar söylüyor, bir yandan da kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğreniyor.

ÖZ GÜVENLERİ GELİŞTİ

Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu, “Provalar esnasında çocukların öz güvenleri gelişti. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum, çünkü okul ve ev dışında çok fazla sosyal ortamları yok” dedi.

+1’li gençlerin sosyalleşmelerini ve el becerilerini geliştirmelerini sağlamak istediklerini belirten Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Özdemir de, “Çocuklar, ilk günlerde çok tedirgindi. Bazıları saçlara dokunamıyordu. Gün geçtikçe güzel bir enerji yakaladık, bizlerle saç yapmaya başladılar. Bu etkinlikle, down sendromlu çocukların gereken ilgi gösterildiğinde birçok şeyi başarabildiğini ortaya koymayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

MURAT BOZ’U GÖRMEK İSTİYORLAR

Türkiye’nin dört bir yanından 500 kuaförün projeye destek verdiğini kaydeden Özdemir, “Spor ve sanat camiasından da destek bekliyoruz. Etkinlikte sanatçı Murat Boz’u görmek isteyen çocuklar var. O yüzden biz de kendisini davet ediyoruz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmazsa çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.