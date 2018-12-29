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Ankara Haberleri: Sabah şoför öğlen usta

ANKARA HABERLERİ

Sabah şoför öğlen usta

Hürriyet Haber
29.12.2018 - 14:46Son Güncelleme :

Antikacılardan topladığı yedek parçalar ile 8 senedir gramofon tamiri yapan dolmuş şoförü Savaş Şekerbay, 1900'lü yılların başından kalma 500 farklı aletten oluşan koleksiyonuna ve özel tasarım gramofonlarına gözü gibi bakıyor.

Hürriyet Haber

Ankaralı dolmuş şoförü Savaş Şekerbay'ın bozuk gramofonları tamir ettirmek isterken başlayan antika merakı, ustalığa dönüştü. Geçmişin izlerini taşıyan gramofonlara ve eski tamir aletlerine duyduğu ilgiyle yeni bir hayata adım atan Şekerbay, 8 yıl önce başlayan koleksiyon serüveninde topladığı parçalara gözü gibi bakıyor. 8 sene önce bozuk iki gramofonu tamir ettirmek istediğini ancak tamircilerin çok yüksek ücret talep ettiğini belirten Şekerbay, “‘Gramofonları oturup kendim yapacağım' dedim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim ve iki gramofonum oldu” dedi. Mamak’ta açtığı atölyede gramofonları tamir etmeye başlayan Şekerbay, deniz kabuğundan, kemandan ses veren gramofonlar da yaptı. Şekerbay, şunları söyledi:

Sabah şoför öğlen usta

KENDİ TASARIMLARINI DA YAPIYOR

“Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalıştım. Yedek parça tedariği yaptım, gramofon buldukça aldım. Bozuk, çalışır, çalışmaz hiç önemli değildi benim için çünkü artık yapabiliyordum. Zaman içinde kendimi, atölyemde buldum. Sabahları minibüste çalışıp, öğleden sonra gelip burada gramofon tamiri ile uğraşıyorum. Kendi tasarımım gramofonlar da yapıyorum. Müşterilerime 'Siz hayal edin, ben yapayım' diyorum. Bir müşterim, 'Vitrin mankeninden gramofon yapabilir misin?' dedi, 'Yaparım' dedim ve yaptım. Şu an çalışır vaziyette. Deniz kabuğundan, kemandan, gitardan ses veren gramofonlar yaptım.

1900 YILLARIN EL ALETLERİNİ TOPLADIM

1910 model bir makinayı tamir ederken teknolojik aletler kullanmak bana tuhaf geldi. Çünkü o dönem şarjlı tornavidalar, şarjlı matkaplar yoktu. Bunu kendi el gücüyle yapıyordu. Bu sebeple eski aletlere ilgi duymaya başladım. Bir makineyi tamir ederken 1900’lü yıllarda yapılmış tornavidayı, çekici, penseyi bulmaya çalıştım ve buldum. Ama daha sonra bunları kullanmaya kıyamadım. Görsel olarak hayran kaldım ve koleksiyonunu yapmaya başladım. Biriktirdiğin el aletlerini kullanmıyorum, satışı da yok." Aybüke İNAL/AA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sabah şoför öğlen usta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2018 tarihinde saat 14 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sabah şoför öğlen usta haberi güncellenecektir.

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