Sabah şoför öğlen usta

Ankaralı dolmuş şoförü Savaş Şekerbay'ın bozuk gramofonları tamir ettirmek isterken başlayan antika merakı, ustalığa dönüştü. Geçmişin izlerini taşıyan gramofonlara ve eski tamir aletlerine duyduğu ilgiyle yeni bir hayata adım atan Şekerbay, 8 yıl önce başlayan koleksiyon serüveninde topladığı parçalara gözü gibi bakıyor. 8 sene önce bozuk iki gramofonu tamir ettirmek istediğini ancak tamircilerin çok yüksek ücret talep ettiğini belirten Şekerbay, “‘Gramofonları oturup kendim yapacağım' dedim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim ve iki gramofonum oldu” dedi. Mamak’ta açtığı atölyede gramofonları tamir etmeye başlayan Şekerbay, deniz kabuğundan, kemandan ses veren gramofonlar da yaptı. Şekerbay, şunları söyledi:

KENDİ TASARIMLARINI DA YAPIYOR

“Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalıştım. Yedek parça tedariği yaptım, gramofon buldukça aldım. Bozuk, çalışır, çalışmaz hiç önemli değildi benim için çünkü artık yapabiliyordum. Zaman içinde kendimi, atölyemde buldum. Sabahları minibüste çalışıp, öğleden sonra gelip burada gramofon tamiri ile uğraşıyorum. Kendi tasarımım gramofonlar da yapıyorum. Müşterilerime 'Siz hayal edin, ben yapayım' diyorum. Bir müşterim, 'Vitrin mankeninden gramofon yapabilir misin?' dedi, 'Yaparım' dedim ve yaptım. Şu an çalışır vaziyette. Deniz kabuğundan, kemandan, gitardan ses veren gramofonlar yaptım.

1900 YILLARIN EL ALETLERİNİ TOPLADIM

1910 model bir makinayı tamir ederken teknolojik aletler kullanmak bana tuhaf geldi. Çünkü o dönem şarjlı tornavidalar, şarjlı matkaplar yoktu. Bunu kendi el gücüyle yapıyordu. Bu sebeple eski aletlere ilgi duymaya başladım. Bir makineyi tamir ederken 1900’lü yıllarda yapılmış tornavidayı, çekici, penseyi bulmaya çalıştım ve buldum. Ama daha sonra bunları kullanmaya kıyamadım. Görsel olarak hayran kaldım ve koleksiyonunu yapmaya başladım. Biriktirdiğin el aletlerini kullanmıyorum, satışı da yok." Aybüke İNAL/AA