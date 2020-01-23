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Ankara Haberleri: Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu

ANKARA HABERLERİ

Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu

Hürriyet Haber
23.01.2020 - 15:56 |Son Güncelleme :

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün sabah saatlerinde 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Hürriyet Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.42'de Akyurt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 12 dakika sonra, saat 06.54'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sabah depremle uyanan ilçe halkı büyük panik yaşadı. Vatandaşlar panik içinde dışarıya çıkarak, bir süre sokaklarda bekledi. Depremlerde can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlenirken, bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu

CAN KAYBI YAŞANMADI

İlçeyi ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin de, Akyurt’ta meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Burada incelemelerde bulunan Şahin, Kaymakam Osman Altın’dan bilgi aldı ve “Yapılan incelemeler sonucu Ahmetadil köyündeki birkaç kerpiç evde bulunan ufak tefek çatlaklar dışında herhangi bir sorun tespit edilmedi” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu

ŞİDDETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

İlçede yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil” diyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, şunları söyledi: “İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok. Depremler, ilçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara’da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” Vali Şahin, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve AFAD yetkilileri ile birlikte Akyurt Kaymakamlığı’nda bir deprem koordinasyon toplantısı yaptı. Vali Şahin, depremlerin merkez üssünün Ahmetadil ve Kozayağı olduğunu belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ocak 2020 tarihinde saat 15 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sabah saatlerindeki iki deprem korkuttu haberi güncellenecektir.

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