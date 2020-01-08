‘Saatini beklerken yolcuyu bekletme hemen otobüse al’

Bölge hareket noktalarına konuyla ilgili talimat gönderen kurum, şoförlerden bekleyen yolcu varsa hemen araca almasını istedi. Karara rağmen yolcuları almayan şoförlerin ise Alo 153 Mavi Masa ve EGO’ya bildirilmesi istendi. Düzenlemeyle ilgili EGO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YOLCUDAN ŞİKÂYET GELDİ

“Belediyemize, bazı bölgelerdeki otobüs hareket noktalarında (ilk durakta) görevli personelin araçları çalışır durumda ve kendileri de araç içerisinde bulunmalarına rağmen, servis saatinden önce araç kapılarını açmayarak yolcu almadığına ilişkin şikayetler gelmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsimsel olarak düşük derecede seyretmesi ve bundan dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için konuyla ilgili olarak bazı önlemler alınmış ve bölge hareket noktalarına tebliğ edilmiştir.

YOLCU VARSA HEMEN ALACAK

Alınan önlemler doğrultusunda sürücüler, hava şartlarını göz önünde bulundurarak, validatörleri erken açacak, bekleyen yolcu varsa hemen araca alacak ve servis saati geldiğinde de hareket edecektir. Karara rağmen aksi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın başta “Alo 153/Mavi Masa” hattı olmak üzere internet sitemizde ilan edilmiş olan iletişim kanalları üzerinden bu durumu, kurumumuza iletmeleri gerektiği hususunu bildirir, saygılarımızı sunarız.”