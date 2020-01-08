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Ankara Haberleri: ‘Saatini beklerken yolcuyu bekletme hemen otobüse al’

ANKARA HABERLERİ

‘Saatini beklerken yolcuyu bekletme hemen otobüse al’

Murat YILMAZ
08.01.2020 - 09:49 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, otobüs şoförlerinin ilk durakta otobüs içinde olmasına rağmen servis saatinden önce kapıları açıp yolcuları almadığı yönündeki şikâyetler üzerine harekete geçti.

Murat YILMAZ

Bölge hareket noktalarına konuyla ilgili talimat gönderen kurum, şoförlerden bekleyen yolcu varsa hemen araca almasını istedi. Karara rağmen yolcuları almayan şoförlerin ise Alo 153 Mavi Masa ve EGO’ya bildirilmesi istendi. Düzenlemeyle ilgili EGO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YOLCUDAN ŞİKÂYET GELDİ

“Belediyemize, bazı bölgelerdeki otobüs hareket noktalarında (ilk durakta) görevli personelin araçları çalışır durumda ve kendileri de araç içerisinde bulunmalarına rağmen, servis saatinden önce araç kapılarını açmayarak yolcu almadığına ilişkin şikayetler gelmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsimsel olarak düşük derecede seyretmesi ve bundan dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için konuyla ilgili olarak bazı önlemler alınmış ve bölge hareket noktalarına tebliğ edilmiştir.

YOLCU VARSA HEMEN ALACAK

Alınan önlemler doğrultusunda sürücüler, hava şartlarını göz önünde bulundurarak, validatörleri erken açacak, bekleyen yolcu varsa hemen araca alacak ve servis saati geldiğinde de hareket edecektir. Karara rağmen aksi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın başta “Alo 153/Mavi Masa” hattı olmak üzere internet sitemizde ilan edilmiş olan iletişim kanalları üzerinden bu durumu, kurumumuza iletmeleri gerektiği hususunu bildirir, saygılarımızı sunarız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Saatini beklerken yolcuyu bekletme hemen otobüse al’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ocak 2020 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Saatini beklerken yolcuyu bekletme hemen otobüse al’ haberi güncellenecektir.

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