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Ankara Haberleri: Saat gibi çalışıyor

ANKARA HABERLERİ

Saat gibi çalışıyor

Sefa ŞAHİN/AA
16.04.2019 - 16:14Son Güncelleme :

Başkent’te soyadı kanunu ile "Ayar" soyadını alan saat tamircisi ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Zafer Ayar (66), 7 yaşında babasından öğrendiği mesleğinde bugün aranan bir usta.

Sefa ŞAHİN/AA

Ayar, büyük dedesi Hoca Hüseyin Efendi'nin İslami ilimlere hakim olduğunu ve İstanbul Kapalı Çarşı'da saat tamirciliği yaptığını belirterek, dedesinin çarşıda çıkan yangının ardından Kastamonu'ya taşındığını kaydetti. Ailesinin daha sonra Ankara'ya gelip Ulus'ta dükkan açtığını ve babası Ragıp Ayar'ın 23 sene boyunca İkinci Meclis, TBMM, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Atatürk Orman Çiftliği'ndeki saatleri tamir ettiğini anlatan Ayar, kendisinin de 7 yaşından beri babasının yanında çalıştığını belirtti. Emekli olmasına rağmen çalıştığını anlatan Ayar, "Mekanik saatleri tamir edebilen insan her türlü saati tamir edebilir. Vatandaşın yapmadığı ve yapamadığı işleri yapıyorum. Bazen saatin bir parçası olmaz veya bulunacak bir malzeme değildir. Onu ustalık yeteneğimle yapıyorum." diye konuştu.

‘AYAR’ SOYADINI ALMIŞIZ

Soyadı kanunu ile "Ayar" soyadını aldıklarını bildiren Ayar, şunları anlattı: "Saat ustası rahmetli dedem Kurra Hafız'dı. Arslanhane ve Ağaçoğlu camilerinde fahri imamlık yapardı. Babam da çok büyük ustaydı. Saatin bir pandülünü, yani spirallerini sonuna kadar açar, sarardı. Çok büyük bir ustalık var orada. Ben aynı şeyi yapamıyorum. Eski saatlerin 4-5 devri bozuk olursa pandüllerini, 4-5 devrini sarabiliyorum ama babam gibi saatin boncuğuna kadar açıp tekrar spirallerini saramıyorum. O bir yetenek meselesi."

Saat gibi çalışıyor

Mehmet Zafer Ayar, Ulus Anafartalar Caddesi’nde 1.5 metrekarelik iş yerinde ata mesleğini devam ettiriyor.

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