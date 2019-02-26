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Ankara Haberleri: Rüzgarlı esnafına otopark sözü

ANKARA HABERLERİ

Rüzgarlı esnafına otopark sözü

Murat YILMAZ
26.02.2019 - 08:56Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Rüzgarlı esnafıyla bir araya geldiği toplantıda ‘otopark’ sorununu çözeceği sözü verdi.

Murat YILMAZ

Cumhur İttifakı’nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, dün Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği’nde (TİMKODER) Rüzgarlı esnafıyla buluştu. Rüzgarlı esnafının sorunlarını çözmek için birlikte hareket edileceğini vurgulayan Özhaseki özetle şunları söyledi: “Ben, istişare etmeden hiçbir şeye karar vermem. Akşam iki kişiyle oturup ‘sabaha şu işe başlayalım’ gibi bir derdim olmadı. Hangi esnaf arkadaşla işimiz varsa yüzde 100’ünün rızasını alırım, yüzde 99’unun da değil. Kazan, kazan formülü var. Burada da yapılacak iş belli. Otopark sorunu var, bir sürü olay yaşanmış zamanında. Sizin teklif ettiğiniz bazı çözümler var, en doğrusu da o. Yol düzenlemelerini de otopark işini de ince bir ayarla kimseyi rahatsız etmeden çözebilmek mümkün. Bunların hepsinin yolu var zaten. Ama önemli olan içinde bulunduğumuz bu bölgede yapıları bir yere taşıyıp buraları showroom, satış ofisi haline getirmek. Siteler için de durum aynı. İmalathanelere bir yer bulduk, çıkaracağız oradan. Aynı şekilde burada da belki depoları bir yere taşıyıp showroom’lar haline getirebilmemiz mümkün. İnşallah bunları hep birlikte çözeriz.”

BİR PROJE (MİA) SENELERCE SÜRÜNÜR MÜ?

Merkezi İş Alanları (MİA) Projesi ile ilgili de konuşan Özhaseki, “Bir proje yapılıp da senelerce sürünür mü? Proje üzerine baktığımızda bazı haksızlıklar var. Bunların bir an önce giderilip arkadaşlarımızla konuşulup işin çözülmesi lazım” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rüzgarlı esnafına otopark sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Şubat 2019 tarihinde saat 08 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rüzgarlı esnafına otopark sözü haberi güncellenecektir.

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