Rümeysa +1 farkla tezgâhının başında

Altındağ Belediyesi, annesi Hatice Yurt ile birlikte Mevlana Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ndeki kurslara giden 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa Yurt’a, merkezde öğrenerek yaptığı el ürünlerini satabilmesi için Hamamönü’ndeki El Ürünleri Pazarı’nda tezgâh verdi. Burada satış yaparak sosyalleşme imkânı bulan Rümeysa Yurt, kısa süre içerisinde büyük gelişme gösterdi. Daha önce 15 kelime bilen kızının şimdi cümle kurabildiğini belirten anne Hatice Yurt, “Çocuklar için evde değil de böyle yerlerde imkân sağlanırsa bu çocuklar her şeyi başarabilir, biz bunu burada anladık” dedi. İnsanlarla etkileşimi artan Rümeysa’nın burada çok mutlu olduğunu kaydeden anne Yurt şunları söyledi:

ŞİMDİ CÜMLE KURABİLİYOR

“Rümeysa ile birlikte yaptığımız ürünleri satıyoruz. Rümeysa’nın gelişmesi çok farklı oldu. Sosyalleşti, kelimeleri, cümleleri çoğaldı. En fazla 15 kelime biliyordu, şimdi cümle kurabiliyor. Sabahları geliyor herkese ‘günaydın’ diyerek stantları geziyor. Esnafla arkadaş oldu. Burası ona çok iyi geldi. Keşke daha önce böyle bir şey olsaydı, şu anki halinden daha iyi olabilirdi. El becerileri de arttı. Ekonomik gelirden ziyade Rümeysa’nın gelişmesi bizim için daha önemli.

OKULUNA DA DEVAM EDİYOR

9 aylıkken eğitimine başladık. Şu anda Çağdaş Engelliler Okulu’na gidiyor. 12’nci sınıfta. Haftanın üç gün okuluna gidiyor, dört günü buraya geliyor. Normalde erken kalkmayan bir çocuktu, zor kalkardı. Şimdi hemen kalkıyor ‘İşe gidelim anne’ diyor. Ben ev hanımıyım. Bana da çok iyi geldi. İkimiz de çok güzel vakit geçiriyoruz. Rümeysa okuldan gelirdi. Hiçbir şey yapmazdı. Televizyonun karşısında dururdu, sadece ‘acıktım’ derdi bir de su isterdi. Artık insanlarla iç içe ve iletişim halinde.

EVİMİZİN PRENSESİ O

Instagram hesabı var oradan da tanındı. Kendi masasına gelen müşteriyi anlayabiliyor, ürünlerini tanıtıyor. ‘Bunu ben yaptım’ diyor. Satış yapıyor. Her müşteriye ‘Mavi çok güzel alın’ diyor. Rümeysa sevgi gösterilince çok mutlu olan bir çocuk, sohbet edince o da çok mutlu oluyor. Evimizin prensesi o. İnşallah özel çocuklar için böyle imkânlar artar. Benim ailelere çağrım; özel çocukların mutlaka böyle şeylerle uğraşmasını sağlasınlar. Okullar da faydalı ama böyle uğraşlar çocukları daha da geliştiriyor. Rümeysa’nın gelişimini resmi olarak görebilmek için aylık, gün bazlı gelişim raporu da çıkarttırıyoruz. Okula başlayınca öğretmenleri çok şaşırdılar ‘Rümeysa ne yaptı da böyle değişti’ dediler, haberleri yoktu. İyi ki böyle bir şeye başlamışız.”

HER ŞEY +1 FARKLA OLACAK

Tezgâhındaki panodan “Her şey +1 farkla olacak. +1 farkla ben de burdayım. Tıpkı bizim gibi +1 farkla insanlardan ayırma topluma kazandır” sosyal mesajını veren Rümeysa Yurt, “Burada mutluyum, takı yapmayı çok seviyorum” diyor.

KİŞİSEL GELİŞİMİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise şöyle konuştu: “Annesiyle birlikte kurslarımıza katılan Rümeysa büyük bir gelişim gösterdi. Onun bu gelişimini daha da ileriye taşıyabilmek için Hamamönü’nde ürettiği ürünleri satabileceği bir yer tahsis ettik. İnşallah burada hem kişisel gelişimini daha ileriye taşıyacak hem de eğitim masraflarını karşılayacak. Biz Altındağ’da tüm çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Vereceğimiz eğitimlerle ve kurslarla nice çocuğumuzun ufkunu genişletmeye, geleceğe emin adımlarla yürümesine olanak sağlayacağız.”