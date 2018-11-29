Rumen kültürünü yaşatıyorlar

Programa, Ankara’da yaşayan Rumen ailelerin yanı sıra Romanya Büyükelçi vekili Alina Huszar, Ataşe Laura Dumbraveanu ve Türk Romen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dönmez de katıldı. Dönmez programla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’deki genç Rumenler, Romen dili ve kültürel kimliğini korumak ve toplumun üyelerine yararlı bilgi aktarımı oluşturabilmek adına bizden talepte bulundu. Biz de Romen dili, kültürü ve uygarlığı ile ilgili bilgi birikimini Romanya’daki yeni nesil Türk vatandaşlarına aktarmak amacıyla harekete geçtik. Sekiz ay süren çalışmalar kapsamında Rumence bir bülten yayınlandı ve aynı isimle Rumence–Türkçe bir dijital platform kuruldu.”