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Ankara Haberleri: Rumen kültürünü yaşatıyorlar

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Rumen kültürünü yaşatıyorlar

Hürriyet Haber
29.11.2018 - 09:58Son Güncelleme :

Türk Romen Dostluk Derneği’nin Yurt Dışı Rumenler Bakanlığı ile beraber gerçekleştirdiği ‘Pagina Romanilor Din Turcia’ (Türkiye’deki Rumenlerin Sayfası) projesinin kapanış etkinliği Yaşamkent’te yapıldı.

Hürriyet Haber

Programa, Ankara’da yaşayan Rumen ailelerin yanı sıra Romanya Büyükelçi vekili Alina Huszar, Ataşe Laura Dumbraveanu ve Türk Romen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dönmez de katıldı. Dönmez programla ilgili şunları söyledi:
“Türkiye’deki genç Rumenler, Romen dili ve kültürel kimliğini korumak ve toplumun üyelerine yararlı bilgi aktarımı oluşturabilmek adına bizden talepte bulundu. Biz de Romen dili, kültürü ve uygarlığı ile ilgili bilgi birikimini Romanya’daki yeni nesil Türk vatandaşlarına aktarmak amacıyla harekete geçtik. Sekiz ay süren çalışmalar kapsamında Rumence bir bülten yayınlandı ve aynı isimle Rumence–Türkçe bir dijital platform kuruldu.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rumen kültürünü yaşatıyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2018 tarihinde saat 09 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rumen kültürünü yaşatıyorlar haberi güncellenecektir.

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