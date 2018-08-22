Roma Tiyatrosu’nda perde değişmedi

2009’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarının kazı çalışmalarıyla M.Ö. 1’inci ve 2’nci yüzyıl arasında inşa edilen Ulus’taki antik Roma Tiyatrosu ortaya çıkarılmıştı. Antik Roma Tiyatrosu, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi’ projesi kapsamında aslına uygun olmadan gül kurusu rengindeki taşlar yerine beyaz mermerlerle Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilince, Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeologları itiraz ederek çalışmaları durdurdu.

KALINTILAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Bu sürecin ardından tiyatro çevresindeki yapılar yıkılarak bölge temizlenmeye çalışılsa da tarihi miras kaderine terk edildi. Uzun süredir çalışma yapılmayan ve hiçbir şekilde korunmayan tarihi tiyatro madde bağımlılarının yeni adresi oldu. Antik taşlar ve kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkarılan kalıntılar çöplüğe dönerken, bağımlıların ateş yaktığı tiyatro her geçen gün zarar görüyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, 2 bin yıllık bir mirasın sahipsiz bırakıldığına dikkat çekerek, “Böyle bir miras başka bir ülkede olsa turizm durağı haline getirilirdi ancak bizde değer görmüyor” eleştirisinde bulundu.