Roket hızı havada değişecek

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız, Söz konusu teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığına işaret ederek “Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler” dedi. ROKETSAN’da yapılan deneylerin de sistemin iyi çalıştığını gösterdiğine işaret eden Yıldız, “Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesi’nde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN’da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak” diye konuştu.