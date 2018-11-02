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Ankara Haberleri: Roket hızı havada değişecek

ANKARA HABERLERİ

Roket hızı havada değişecek

AA
02.11.2018 - 09:46Son Güncelleme :

Bilkent Üniversitesi’nde havada hareket halindeki roketlerin hızını otomatik olarak değiştirebilmeye olanak sağlayan akıllı bilgisayar yazılımı geliştirildi.

AA

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız, Söz konusu teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığına işaret ederek “Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler” dedi. ROKETSAN’da yapılan deneylerin de sistemin iyi çalıştığını gösterdiğine işaret eden Yıldız, “Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesi’nde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN’da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Roket hızı havada değişecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2018 tarihinde saat 08 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Roket hızı havada değişecek haberi güncellenecektir.

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