Rögar soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki akşam 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, baba Hasan Alişeyhhüseyin, tercüman aracılığıyla polise ifade verdi. Baba Alişeyhhüseyin ifadesinde, oğlunun pazarda bir anda kaybolduğunu, rögar kapağının açık olduğunu gördüklerini, içine baktıklarını ancak çocuğu göremediklerini anlattı. Alişeyhhüseyin, oğlunun cesedinin daha sonra polislerce bulunduğunu dile getirdi. Soruşturma çerçevesinde rögar kapağının açık kalmasında kusurun kimde olduğunun araştırılacağı öğrenildi.







