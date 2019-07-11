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Ankara Haberleri: Rögar soruşturması

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Rögar soruşturması

AA
11.07.2019 - 13:31Son Güncelleme :

 Suriyeli küçük Salih’in cesedi, düştüğü belirlenen rögarın aktığı Hatip Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi tarafından bulunmuştu.

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki akşam 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, baba Hasan Alişeyhhüseyin, tercüman aracılığıyla polise ifade verdi. Baba Alişeyhhüseyin ifadesinde, oğlunun pazarda bir anda kaybolduğunu, rögar kapağının açık olduğunu gördüklerini, içine baktıklarını ancak çocuğu göremediklerini anlattı. Alişeyhhüseyin, oğlunun cesedinin daha sonra polislerce bulunduğunu dile getirdi. Soruşturma çerçevesinde rögar kapağının açık kalmasında kusurun kimde olduğunun araştırılacağı öğrenildi. 

Rögar soruşturması

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rögar soruşturması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rögar soruşturması haberi güncellenecektir.

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