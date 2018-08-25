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Ankara Haberleri: Rögar hırsızlarına film gibi takip

ANKARA HABERLERİ

Rögar hırsızlarına film gibi takip

Hürriyet Haber
25.08.2018 - 14:39Son Güncelleme :

Yenimalalle’de rögar kapaklarını çalan 4 kişi, polisin "dur" ihtarına uymayınca yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Hürriyet Haber

Alınan bilgiye göre, polise hırsızlık şüphelisi 4 kişinin Yenimahalle'de rögar kapaklarını çaldıklarına dair ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, rögar kapaklarını yerlerinden sökmeye çalışan şüphelileri buldu. Zanlılar, polisin dur ihtarına rağmen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Anadolu Bulvarı üzerinden çevre yoluna çıkmaya çalışan şüpheliler, başka bir ekip tarafından yolları kesilince Çiğdemtepe Mahallesi'ne, oradan da Aşağı Yahyalar Mahallesi'ne geçti. Daha sonra Serhat Mahallesi'ne ulaşan zanlılar, yakalanacaklarını anlayınca araçlarını terk ederek ayrı yönlere kaçtı. Yaya devam eden kovalamacanın sonunda 4 zanlı kısa sürede yakalandı. Film gibi takibin ardından ele geçirilen hırsızlık zanlıları, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rögar hırsızlarına film gibi takip hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rögar hırsızlarına film gibi takip haberi güncellenecektir.

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