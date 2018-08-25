Rögar hırsızlarına film gibi takip

Alınan bilgiye göre, polise hırsızlık şüphelisi 4 kişinin Yenimahalle'de rögar kapaklarını çaldıklarına dair ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, rögar kapaklarını yerlerinden sökmeye çalışan şüphelileri buldu. Zanlılar, polisin dur ihtarına rağmen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Anadolu Bulvarı üzerinden çevre yoluna çıkmaya çalışan şüpheliler, başka bir ekip tarafından yolları kesilince Çiğdemtepe Mahallesi'ne, oradan da Aşağı Yahyalar Mahallesi'ne geçti. Daha sonra Serhat Mahallesi'ne ulaşan zanlılar, yakalanacaklarını anlayınca araçlarını terk ederek ayrı yönlere kaçtı. Yaya devam eden kovalamacanın sonunda 4 zanlı kısa sürede yakalandı. Film gibi takibin ardından ele geçirilen hırsızlık zanlıları, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.