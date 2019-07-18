Sevimli Rinti baro'da göreve başladı

Ankaralı avukat bir arkadaş grubu, sokakta tek başına buldukları yavru köpeği sahiplenerek, Ankara Barosu’nun Gölbaşı’ndaki Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi’nde bakmaya başladı. ‘Rinti’ adı verilen yavru köpek kısa sürede baronun maskotu haline geldi. Karnı doyurulan, sağlık kontrolleri ve tüm bakımları yapılan Rinti’nin fotoğrafı, önceki gün baronun resmi twitter hesabından da paylaşıldı. “Annesini kaybetmiş bir halde sokakta ağlarken bulunan Rinti, dosta korku düşmana güven vermek üzere Ankara Barosu Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi’nde bekçi olarak işe başlamıştır. Tüm meslektaşlarımız ve kamuoyuna sevgiyle duyurulur” yazılı bir notla paylaşılan can dostun fotoğrafı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



SİGORTASI YAPILDI MI



Fotoğrafın altına yapılan birbirinden eğlenceli yorumlar arasında öne çıkanlar, Rinti’nin mesleki haklarıyla ilgili olanlar oldu. Bazıları, “Çocuk işçi çalıştırmak doğru mu”, “Sigortası yapıldı mı”,” İş güvenliği eğitimleri tam mı” diye sorarken; bazıları da stajyer avukat esprisi yaptı. Bazı Twitter kullancıları ise Rinti’ye özel bir profil oluşturulup, sokak köpekleri ve hayvan haklarıyla ilgili çalışmaların duyurulması önerisinde bulundu.