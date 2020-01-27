Ring bugün başlıyor

Otobüslerden indikten sonra kampüs içinde konservatuvara kadar 1.5 kilometrelik yolu sırtlarında müzik aletleriyle yürümek zorunda kalan öğrenciler, ring seferleri sayesinde rahatlayacak. Hafta içi ve cumartesi günleri Beytepe Metro İstasyonu’ndan Devlet Konservatuvarı’na kadar gidecek olan solo otobüsün ring saatleri ise şöyle:



*HAFTA İÇİ:07.40-08.25-09.00-10.00-15.00-15.30-16.15-17.00

*CUMARTESİ:07.40-08.25-10.00-15.00-15.30-17.00