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Ankara Haberleri: Ring bugün başlıyor

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Ring bugün başlıyor

Hürriyet Haber
27.01.2020 - 09:25 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz hizmet veren solo otobüslerinden biri, bugün itibarıyla ‘Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ öğrencilerinin yararlanması için ring seferlerine başlıyor.

Hürriyet Haber

Otobüslerden indikten sonra kampüs içinde konservatuvara kadar 1.5 kilometrelik yolu sırtlarında müzik aletleriyle yürümek zorunda kalan öğrenciler, ring seferleri sayesinde rahatlayacak. Hafta içi ve cumartesi günleri Beytepe Metro İstasyonu’ndan Devlet Konservatuvarı’na kadar gidecek olan solo otobüsün ring saatleri ise şöyle:

*HAFTA İÇİ:07.40-08.25-09.00-10.00-15.00-15.30-16.15-17.00
*CUMARTESİ:07.40-08.25-10.00-15.00-15.30-17.00

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ring bugün başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ocak 2020 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ring bugün başlıyor haberi güncellenecektir.

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