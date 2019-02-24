Rent a car esnafı da şikâyetçi

AB’DE HATALAR ŞAHSİDİR

Yavuz Selim Şen: “Avrupa Birliği ülkelerinde trafikteki hatalar şahsidir. Ancak, ülkemizde ruhsat sahibi ve işletmeler olarak bizler tam sorumluyuz. Yani, alkollü ve ehliyetsiz kaza yapan müşterilerimizden dolayı ruhsat sahibi olarak sigorta şirketlerine kuruşu kuruşuna ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca, kan bedeli, manevi tazminatlar ve rüculardan dolayı da oto kiralama işi yapanlar mağdur ediliyor.”

MANAVI, TÜPÇÜSÜ, KASABI...

Cafer Yüce: “Araçlarımızı kiraya verdiğimizde müşteri kırmızı ışıkta geçiyor, radara giriyor, paralı köprüden geçiyor... Araç sahibi olarak cezalar direkt bize yazılıyor. Manavı, tüpçüsü, sucusu, kasabı... İki-üç araç ile kaçak olarak bu işi yapanlar var. Asıl sıkıntıyı çıkaran bu şahıslar. Ve maalesef, bu işi merdiven altı yapan kişileri aramak, bulmak için uğraşan yok. Rent a car firmaları, bu durumdan kurtarılmalıdır.”

BİZİM SEKTÖRÜN HIRSIZI DA BİTMEZ

Çiğdem Koşan: “Vatandaşın arabası bozulur. Parça çok pahalıdır. Akıllı vatandaşımız kendi aracının aynısından üç gün kiralar. Sağlam parçayı rent a car aracından söktürüp, kendi aracına taktırır. Bizim sektörün hırsızı da bitmez.”