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Ankara Haberleri: Rent a car esnafı da şikâyetçi

ANKARA HABERLERİ

Rent a car esnafı da şikâyetçi

Hürriyet Haber
24.02.2019 - 14:25Son Güncelleme :

‘Rent a car (araç kiralama)’ sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler “Yasalar bizi korumuyor” diyerek, yaşadıkları mağduriyetleri Hürriyet Ankara’ya anlattılar.

Hürriyet Haber

AB’DE HATALAR ŞAHSİDİR

Yavuz Selim Şen: “Avrupa Birliği ülkelerinde trafikteki hatalar şahsidir. Ancak, ülkemizde ruhsat sahibi ve işletmeler olarak bizler tam sorumluyuz. Yani, alkollü ve ehliyetsiz kaza yapan müşterilerimizden dolayı ruhsat sahibi olarak sigorta şirketlerine kuruşu kuruşuna ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca, kan bedeli, manevi tazminatlar ve rüculardan dolayı da oto kiralama işi yapanlar mağdur ediliyor.”

MANAVI, TÜPÇÜSÜ, KASABI...

Cafer Yüce: “Araçlarımızı kiraya verdiğimizde müşteri kırmızı ışıkta geçiyor, radara giriyor, paralı köprüden geçiyor... Araç sahibi olarak cezalar direkt bize yazılıyor. Manavı, tüpçüsü, sucusu, kasabı... İki-üç araç ile kaçak olarak bu işi yapanlar var. Asıl sıkıntıyı çıkaran bu şahıslar. Ve maalesef, bu işi merdiven altı yapan kişileri aramak, bulmak için uğraşan yok. Rent a car firmaları, bu durumdan kurtarılmalıdır.”

BİZİM SEKTÖRÜN HIRSIZI DA BİTMEZ

Çiğdem Koşan: “Vatandaşın arabası bozulur. Parça çok pahalıdır. Akıllı vatandaşımız kendi aracının aynısından üç gün kiralar. Sağlam parçayı rent a car aracından söktürüp, kendi aracına taktırır. Bizim sektörün hırsızı da bitmez.”

‘Rent a car’cılara bir dokun bin ah işit‘Rent a car’cılara bir dokun bin ah işit!

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rent a car esnafı da şikâyetçi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2019 tarihinde saat 14 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rent a car esnafı da şikâyetçi haberi güncellenecektir.

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