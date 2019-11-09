Renkli kariyere sertifikalı başlangıç

Ankara’da ressam ve dövme sanatçısı Vural Emekçi’nin açtığı ‘Sullen Art School’ isimli dövme atölyesinde, geleceğin dövme sanatçıları yetişiyor. Öğrenciler, üç boyutlu çizim teknikleri, stil teknikleri, hijyen kuralları, gölge ve ışık kullanımı, makine kullanımı başta olmak üzere birçok konuda eğitim alıyor. 3 aylık eğitimin sonunda kursu başarı ile tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alabilecek. Ağırlıklı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi’nden olan üniversite öğrencileri, belgeleri ile iş yeri açabilecek ve hayallerini kurdukları renkli kariyere başlangıç yapabilecek. Kaliforniya’da, 2001 yılında kurulan ve dövme sanatçılarından ilham alarak tekstil tasarımı yapan Sullen Sanat Kolektif’in, Türkiye haklarını da elinde bulunduran Vural Emekçi, açtıkları dövme atölyesi ile dövme tutkunlarının yeteneklerini keşfetmesine imkan sağladıklarını ifade etti. Şu anda 3 grup halinde 30 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Emekçi özetle şunları söyledi:

YAPAY DERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

“Bir çok kişi dövme sanatçısı olmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. İnsanlar, çizim yetenekleri olmadığını düşünüyor ya da cesaret edemiyor ve hayalleri köşede kalıyor. Ama hiçbir şey için geç değil. Hedefimiz, en başından başlayıp, kişinin seviyesine göre eğitim vermek. Dövme sevenlerin, hayali olan mesleği ya da hobi olarak yapmak istediği işin ilk adımını atması için eğitim veriyoruz. Mesleğin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Öğrenciler, öncelikle stüdyoda yapay deri üzerine çalışmalar yapıyor. Ben aynı zamanda resim öğretmeniyim, 2012 yılında ilk dövme kitabını yazdım. Bu meslekte ustalık sertifikasını ilk ben verdim. Bugüne kadar 600 sertifikalı öğrenci yetiştirdim. TV kanalımız, dövme modellerimiz ve misafir sanatçılarımız ile yaptığımız çalışmalar sayesinde Türk dövme sektörüne güzel bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.”