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Ankara Haberleri: Rekor peşinde değiliz

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Rekor peşinde değiliz

Hürriyet Haber
18.11.2018 - 12:05Son Güncelleme :

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, doğru planlama ile başarının geldiğini söyledi.

Hürriyet Haber

Tecrübeli teknik adam, hedeflerinin sezon sonunda kupayı alıp, duayen başkan İlhan Cavcav’ın ruhunu huzura kavuşturmak olduğunu dile getirdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ekip olarak ne yaptıklarını bildiklerini belirtip, “Biz, doğru planlama, doğru antrenman metodu, doğru taktik ile buralara geldik. Bunlar şans ya da tesadüf değil” diye konuştu.

Sözeri, viralspor.com sitesine açıklamalarda bulunup, önemli mesajler verdi. Genç oyuncularla tecrübeli isimleri çok iyi harmanladıklarını vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu: “Gidecekleri, kalacakları tespit ettik. Transferde hata olmaz mı, illa ki olur ama bizde tüm transferler takıma katkı veriyor. Bu da sonuçlara yansıyor. Kadromuz çok iyi. Ahmet Oğuz, Alper, Luccas, Mert, Arnason, Hakan Arıkan, Yasin, Selçuk, Sessegnon, Bekir, Ahmet İlhan, Jailton, Deniz, hatta ileri yaşına rağmen Nobre, Süper Lig’de oynayacak kapasitede. Bu lige daha iyi nasıl bir takım kurulabilirdi ki? Takviye olacak demek için çok erken. Oyuncular şu an motive urumda. Devre biter, bakar, ona göre karar veririz.”

İKİNCİ YARI TABLO DEĞİŞİR

“Ligde aşağıdakiler, yukarıdakiler diye grup oluştu. Yukarıdakiler çok yüksek puan ortalaması ile oynuyor. Biz 31 puandayız, 12m açta 25-26 puan da normalde çok fazla. Ancak, 2. yarı bu tablo değişecektir. Bu yüzden ilk yarıda toplanacak puanların çok önemi var. Biz rekor peşinde değiliz. Hedefimiz 34 hafta sonunda ilk 2’ye girmek. Sezon sonunda kupayı alıp, rahmetli İlhan Cavcav’ın ruhunu huzura kavuşturmak istiyoruz. Eleştiri doğal ama yapıcı olmalı. 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan takım da eleştirilir. Taktik eleştirilir, oyuncu seçimi eleştirilir. Barcelona da eleştiriliyor. Ama (bu takım hep 1-0 kazanıyor, buralara tesadüfen geldi) demek eleştiri değil. Bu emeğe saygısızlıktır.”

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