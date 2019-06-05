Rehber ekibi ilçeyi tanıtıyor

Ankara’da son dönemde turizm yatırımlarıyla öne çıkan Çamlıdere Belediyesi, ilçeye gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek için özel rehberlik birimi kurdu. 5 genç kızdan oluşan rehber ekibi, Basın–Yayın ve Kültür Müdürü Sefa Tursun’dan Çamlıdere’nin kültürü, doğası ve müzeleri ile ilgili detaylı bir eğitim aldı. Rehberler, eğitimlerinin ardından tur halinde Çamlıdere’yi ziyaret eden gruplar ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti vermeye başladı.

TURİZME AÇILAN YÜZLERİMİZ

Belediye bünyesinde görev yapan rehberleri ‘turizme açılan yüzlerimiz’ olarak ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can şunları söyledi: “Çamlıdere artık kendini aşmış bir ilçe. Ankara’da turizm denildiğinde akla direkt Çamlıdere geliyor. Şeyh Ali Semerkandi Türbemizin yanında ilçemizde 10 tane müzemiz var. Her müze başlı başına bir kültür hazinesi. Çamlıdere bir kültür ve müzeler şehri oldu.

HAFTA SONU 30 BİN ZİYARETÇİ

Hafta sonlarında ilçemizi 30 bini aşkın turist ziyaret ediyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak belediyemiz bünyesinde basın–yayın birimine bağlı olarak bir rehberlik birimi oluşturduk. Birimde işinin ehli mihmandarımız var, eğitimleri verdi, rehberlerimiz de çok güzel yetiştiler. Artık ilçemizi ziyaret eden herkes ücretsiz olarak rehberlik hizmetinden faydalanabilecek. İlçemiz hakkında detaylı bilgiler doğru bir şekilde ziyaretçilerimize aktarılacak.”