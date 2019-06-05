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Ankara Haberleri: Rehber ekibi ilçeyi tanıtıyor

ANKARA HABERLERİ

Rehber ekibi ilçeyi tanıtıyor

Murat YILMAZ
05.06.2019 - 15:52Son Güncelleme :

İnanç, kültür, müze ve doğa turizmiyle 4 farklı alanda turizm yapılabilen tek ilçe olma özelliğine sahip Çamlıdere’de, belediye tarafından turistler için özel rehberlik birimi kuruldu. 5 genç kızdan oluşan rehber ekibi, ücretsiz olarak Semerkandi Türbesi ve müzeler başta olmak üzere ilçenin tanıtımını yapacak.

Murat YILMAZ

Ankara’da son dönemde turizm yatırımlarıyla öne çıkan Çamlıdere Belediyesi, ilçeye gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek için özel rehberlik birimi kurdu. 5 genç kızdan oluşan rehber ekibi, Basın–Yayın ve Kültür Müdürü Sefa Tursun’dan Çamlıdere’nin kültürü, doğası ve müzeleri ile ilgili detaylı bir eğitim aldı. Rehberler, eğitimlerinin ardından tur halinde Çamlıdere’yi ziyaret eden gruplar ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti vermeye başladı.

TURİZME AÇILAN YÜZLERİMİZ

Belediye bünyesinde görev yapan rehberleri ‘turizme açılan yüzlerimiz’ olarak ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can şunları söyledi: “Çamlıdere artık kendini aşmış bir ilçe. Ankara’da turizm denildiğinde akla direkt Çamlıdere geliyor. Şeyh Ali Semerkandi Türbemizin yanında ilçemizde 10 tane müzemiz var. Her müze başlı başına bir kültür hazinesi. Çamlıdere bir kültür ve müzeler şehri oldu.

HAFTA SONU 30 BİN ZİYARETÇİ

Hafta sonlarında ilçemizi 30 bini aşkın turist ziyaret ediyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak belediyemiz bünyesinde basın–yayın birimine bağlı olarak bir rehberlik birimi oluşturduk. Birimde işinin ehli mihmandarımız var, eğitimleri verdi, rehberlerimiz de çok güzel yetiştiler. Artık ilçemizi ziyaret eden herkes ücretsiz olarak rehberlik hizmetinden faydalanabilecek. İlçemiz hakkında detaylı bilgiler doğru bir şekilde ziyaretçilerimize aktarılacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rehber ekibi ilçeyi tanıtıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Haziran 2019 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rehber ekibi ilçeyi tanıtıyor haberi güncellenecektir.

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