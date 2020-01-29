Rapor sahte vaat sahte

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince, ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri, çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu hastanelerinde görevli 3 kişinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı.







İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ ALMIŞLAR



Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına Ankara'daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi. Aralarında, aldıkları sahte raporları çalıştıkları iş yerlerine veren ve sonrasında SGK'dan iş göremezlik ödemesi alarak devleti zarara uğratan kişilerin de olduğu 30 kişinin ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.