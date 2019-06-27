Rampada engel aşıldı

Hürriyet Ankara’nın ‘Çaresizliği Fotoğrafı’ başlığıyla dün manşetten verdiği haberin ardından harekete geçen ekipler, dağılan ve çevreye saçılan kilit taşlarını toplayarak kaldırımı, tekerlekli sandalyelerin geçebileceği duruma getirdi. Çalışmayı, "Çevrede bize yardım edecek kimse yokmu" diyen engelli Oğuz Mucurluoğlu'da takip etti. Mucurluoğlu, kent genelinde engelliler için ayrılan rampa yolların tamamında kilit ve parke taşlarının kullanılmamasını önerisinde bulundu.

ESNAF YARDIM EDİYORDU



Başkent’in merkezindeki Kızılay Yüksel Caddesi’nde engelli vatandaşlar, tekerlekli veya akülü sandalyeleriyle kırık dökük kilit taşlarının arasından ilerlemekte büyük zorluk yaşıyordu. Bölgeyi kullanan engelliler esnafın yardımıyla rampayı aşabiliyor