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Ankara Haberleri: Rampada engel aşıldı

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Rampada engel aşıldı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
27.06.2019 - 16:11Son Güncelleme :

Kentin merkezindeki Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi’nin kesişiminde yaklaşık bir haftadır engelli vatandaşlara ‘engel’ oluşturan rampa, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından onarılarak yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Hürriyet Ankara’nın ‘Çaresizliği Fotoğrafı’ başlığıyla dün manşetten verdiği haberin ardından harekete geçen ekipler, dağılan ve çevreye saçılan kilit taşlarını toplayarak kaldırımı, tekerlekli sandalyelerin geçebileceği duruma getirdi. Çalışmayı, "Çevrede bize yardım edecek kimse yokmu" diyen engelli Oğuz Mucurluoğlu'da takip etti. Mucurluoğlu, kent genelinde engelliler için ayrılan rampa yolların tamamında kilit ve parke taşlarının kullanılmamasını önerisinde bulundu.

ESNAF YARDIM EDİYORDU

Başkent’in merkezindeki Kızılay Yüksel Caddesi’nde engelli vatandaşlar, tekerlekli veya akülü sandalyeleriyle kırık dökük kilit taşlarının arasından ilerlemekte büyük zorluk yaşıyordu. Bölgeyi kullanan engelliler esnafın yardımıyla rampayı aşabiliyorRampada engel aşıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rampada engel aşıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rampada engel aşıldı haberi güncellenecektir.

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