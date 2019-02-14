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Ankara Haberleri: Rakibimle proje konuşamıyorum

ANKARA HABERLERİ

Rakibimle proje konuşamıyorum

Hürriyet Haber
14.02.2019 - 09:20Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı TV programında isim vermeden rakibi Mansur Yavaş’ı eleştirdi. “Ben Türkiye’nin gözdesi bir şehirde belediye başkan adayıyım.

Hürriyet Haber

Rakibimle proje konuşamıyorum” ifadelerini kullanan Özhaseki özetle şunları söyledi:  “Kendimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Projelerimizi 11 ana başlıkta tek tek belirledik. Bu bizim senedimiz. Altında imzamız var. Bizim açımızdan projelerimiz belli. Ancak rakip tarafın bin bir türlü zorunluluğu var. Tabii ben şahsıyla ilgili arkadaşımıza (Mansur Yavaş) hiçbir şey söylemem. O beni doğrusu aşan bir durum olur ve saygısızlık olur. Ancak şunları söylemek de hakkım, ben Türkiye’nin gözdesi bir şehir de belediye başkan adayıyım rakibimle proje konuşamıyorum. Yok, varsa göstersinler alayım, okuyayım, bir gün takip edeyim. Ben bunu söyleyince televizyonlarda, ‘su paralarını düşürmek’ dedi. Su paraları meselesi bir tarifedir. Yani otobüs fiyatları, ekmek fiyatları, su fiyatları belediye tarafından yakinen takip edilir. 10 kuruş dersiniz 15 kuruş dersiniz 1 lira dersiniz düşürürsünüz. Bunlar proje olmaz.

BENİMLE POLEMİK OLMAZ

Proje dediğiniz sizin ulaşımda ne yapacağınızdır. Proje dediğiniz yeşil alanları nereye yapacağınızdır. Tek tek yazmaktır bunları. Bizim projemizde 13 tane millet bahçesi var. Nereye yapılacağı milim milim belli. Ülke taramasını yaptırarak yazdım. Haritayı yeşile boyayıp çıkarırsanız gülerler adama. 10 yıldır adaysınız, proje yok. Tam bir fiyasko. Zamanında Melih Gökçek karşıtlığı bir kampanya yürütülmüş, polemikler yapılmış. Öyle bir dönem geçti. Benimle polemik falan olmaz. Ben hizmet konuşurum, belediye hizmetlerinde neler yapılacağına bakarım. Karşımda da resmen bunu arıyorum ve yok. Bunlar açığa çıkıp anketlerde biz öne geçince biraz psikoloji bozulması da var. Benim tavsiyem televizyoncu arkadaşlara bol bol çıkarsınlar. Proje konuşalım lütfen. Beni hayal kırıklığına uğratan Ankara gibi metropol bir şehirde proje konuşamamak. Şehircilik, belediyecilik konuşamamak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rakibimle proje konuşamıyorum hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rakibimle proje konuşamıyorum haberi güncellenecektir.

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