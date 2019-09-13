Pursaklar’da mania adımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ‘Esenboğa Havaalanı Hava Mania Planı’ ile birlikte ruhsat sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini çözmeye yönelik çalışma için Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında toplantı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda uçuş güvenliği nedeniyle yapılaşamayan veya kısıtlı yapılaşan parsellere yönelik çalışmaların yeniden başlatılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmasına karar verildi.

Pursaklar’daki ‘mania hattı’ sorununu Hürriyet Ankara 19 Mart 2018’de ‘Pursaklar mania mağduru’ haberiyle gündeme getirmişti. MHP’li Pursaklar Belediye Meclis üyesi Rüştü Biçer, “Mania hattı problemi 2009’dan beri vatandaşı mağdur ediyor” demişti.