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Ankara Haberleri: Pursaklar’da mania adımı

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Pursaklar’da mania adımı

Hürriyet Haber
13.09.2019 - 16:35Son Güncelleme :

Pursaklar’da, Esenboğa Havaalanı’nda yapımı devam eden üçüncü pist nedeniyle, uçakların iniş-kalkış güvenliği ile ilgili 2009 yılında ilan edilen ve ‘Mania Planı’ olarak bilinen uçuş güvenliği hattı kriterlerinin yeniden belirlenmesi için harekete geçildi.

Hürriyet Haber

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ‘Esenboğa Havaalanı Hava Mania Planı’ ile birlikte ruhsat sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini çözmeye yönelik çalışma için Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında toplantı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda uçuş güvenliği nedeniyle yapılaşamayan veya kısıtlı yapılaşan parsellere yönelik çalışmaların yeniden başlatılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmasına karar verildi.

Pursaklar’da mania adımı

Pursaklar’daki ‘mania hattı’ sorununu Hürriyet Ankara 19 Mart 2018’de ‘Pursaklar mania mağduru’ haberiyle gündeme getirmişti. MHP’li Pursaklar Belediye Meclis üyesi Rüştü Biçer, “Mania hattı problemi 2009’dan beri vatandaşı mağdur ediyor” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pursaklar’da mania adımı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Eylül 2019 tarihinde saat 16 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pursaklar’da mania adımı haberi güncellenecektir.

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