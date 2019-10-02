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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pursaklar’a yeni parklar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ekim 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pursaklar’a yeni parklar haberi güncellenecektir.