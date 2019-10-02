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Ankara Haberleri: Pursaklar’a yeni parklar

ANKARA HABERLERİ

Pursaklar’a yeni parklar

Hürriyet Haber
02.10.2019 - 09:07Son Güncelleme :

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların aileleri ve çocukları ile keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla park çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İlçemizin ihtiyaçları dâhilinde yeni parklar inşa edeceğiz. Tamamlanan parklarda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizin ihtiyaçları dâhilinde yeni parklar inşa etmek için çaba sarf edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pursaklar’a yeni parklar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ekim 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pursaklar’a yeni parklar haberi güncellenecektir.

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