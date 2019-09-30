Protokol beşinci yılını doldurdu

Gölbaşı’nda geçmişte kirlilik nedeniyle yosun tutan ve balık ölümlerinin yaşandığı Mogan Gölü’nün kurtarılması için hazırlanan eylem planının imzalanmasının üzerinden beş yıl geçti. 2015’in mart ayında başlaması planlanan temizlik çalışması Haziran 2017’de başladı. 2017’den bu yana geçen sürede ise gölün yüzde 40’lık kesimi temizlendi. Dip çamuru ihalesi metreküp üzerinden yapıldığından, firma belirlenen metreküp çamuru çıkardığı için çalışmalar durdu. İkinci temizlik ihalesinin yapılmasını beklediklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Beş yıl önce bununla ilgili önemli bir adım atıldı, protokol imzalandı. İnşallah Gölbaşı’nı bir beş yıl daha bekletmeyeceğiz” dedi. Başkan Şimşek Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

YOK OLMASI CANIMIZI YAKIYOR

“Mogan Gölü, sadece Gölbaşı nüfusunu ilgilendiren bir konu değil. 5.5 milyon Ankaralı ve ülkemiz için çok önemli. Bunun farkında olmamız lazım. Mogan Ankara’nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara’nın denizi. Göz göre göre bu gölün yok olması canımızı yakıyor, bir Gölbaşılı olarak üzülüyoruz. Beş yıl önce bununla ilgili önemli bir adım atıldı protokol imzalandı. Biz de daha önce defalarca konuyu gündeme getirmiştik. Şu anda yüzde 40’lık bölümü temizlendi, yüzde 60’lık kısmı duruyor, yarım kaldı. Temizlenen alanla temizlenmeyen kısım da bayağı fark ediyor.

İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BİTER

Sayın Bakanımız (Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum) geçenlerde Gölbaşımızı ziyarete geldi. Tekneyle de gezdik, çözeceklerini ifade ettiler ve talimat da verdiler. Bakanımız bu konuda çok duyarlı, güzel olacak inşallah. Protokolün ardından beş yıl dolduruldu ama inşallah en kısa sürede ikinci bölümü başlar ve biter, Gölbaşı ve Ankara temiz bir göle kavuşur. İnşallah Gölbaşı’nı bir beş yıl daha bekletmeyeceğiz. Konuyu yakından takip ediyoruz sürekli bakanlıklara gidiyoruz, hem Konya Yolu ile ilgili hem de Mogan’la ilgili görüşmeler yapıyoruz.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN HAYATA GEÇECEK

Allah nasip ederse önümüzdeki sene hem gölümüzün temizliğinin hem yolumuzun çalışmasının bir an önce bitmesi için mücadele ediyoruz. Mogan Gölü’nün etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yolları ile ilgili projemiz de bitti. Bakanlığa sunduk, onaylandı. En kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak. Göl temizlendiğinde kano, yelken, kürek yarışları gibi su sporlarını yapacağımız bir alan olacak. Ama bir an önce gölün temizlenmesi gerekiyor, göl temizlendikten sonra yapılacak işler bunlar. Temizlik ihalesinin ikinci etabının ardından biz de projelerimizi hayata geçireceğiz.”

BEŞ KURUM 2014 YILINDA ORTAK PROTOKOL İMZALADI

Mogan Gölü’nün temizliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi’nin işbirliğiyle hazırlanan protokol 2014 yılında imzalanmıştı. Hürriyet Ankara gelişmeyi 1 Ekim 2014’te ‘Kurtuluşa beş imza’ manşetiyle duyurmuştu.