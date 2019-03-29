Projelerimiz ekonomik sıkıntıya yönelik

Yavaş, “Ben üçüncü kez adayım. Ankaralılara Ankara’daki eksiklikleri sorduk. Üç dönemdir aynı şeyler eksik. Ulaşım sıkıntılı, musluktan su içilemiyor, insanların aileleri ile gidebileceği yeşil alanlar yok. Aday olduktan sonra ‘Ankaralı belediye olarak bizden ne bekliyor?’ diye sorduğumuzda, Ankaralı ekonomik kalkınmanın Ankara’da gerçekleşmesini, hayat kalitesinin yükselmesini istiyor. Ankara’da işsizlik var. Biz de projelerimizi Ankara’daki ekonomik sıkıntıya yönelik yaptık” dedi. Yavaş, özetle şöyle devam etti:

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPACAĞIZ

“Akyurt’taki fuar alanını, organize sanayilerimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Termal sağlık turizmini çok çabuk hayata geçirebiliriz. Belediye dışarıdan çok yüksek bedellerle Ankara’nın iklimine uygun olmayan ağaçlar getiriyordu. Biz bu ağaçları Ankara’nın çevresindeki ilçelerden, köylerden alacağız. Sözleşmeli üretim yapacağız. Köylerimize güneş enerjisi taktırarak, elektrik harcamalarını önleyeceğiz. En önemlisi Gerede suyu verileceği için artık Kızılırmak boşa çıkacak. Kızılırmak suyuyla da Gölbaşı ile Bâlâ arasında sulu tarım yapılacak.”

BİZ PROJELERİMİZİ KONUŞURUZ

CUMHUR İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin kendisine yönelttiği ‘Sokağa çıkmaması gerekiyor’ sözlerine de cevap veren Yavaş, “Bunlar çok ayıp şeyler. Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası, ne bir suç, ne bir soruşturma var. Ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış, kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış. Biz projelerimizi konuşuruz. Bunlar konuşulmasaydı ben yine konuşmayacaktım” ifadelerini kulandı.