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Ankara Haberleri: Projeleri işaret diliyle anlattı

ANKARA HABERLERİ

Projeleri işaret diliyle anlattı

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 15:54Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sincan ziyareti sırasında Ortopedik Özürlü ve Aileleri Dayanışma Derneği üyesi engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İşaret dili tercümanı yardımıyla engelli vatandaşların taleplerini dinleyen Yavaş, kendilerine yönelik projelerini de anlattı.

Hürriyet Haber

Sincan Kamyoncular, Minibüsçüler, Otomobilciler, Halk Otobüsçüler Esnaf ve Şoförler Odası, Sincan İnşaat Müteahhitleri Derneği, Ayaş Gökler Kültür ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Yavaş, “Ankara’nın en büyük sorunlarından bir tanesi çarpık kentleşme. Ankara’da toplamda 17 binden fazla müteahhit var ancak sadece 5-6 firma iş yapabiliyor. Tepeden inme kararlarla değil, katılımcı bir belediye anlayışı ile hep birlikte karar vereceğiz. Bu şekilde hepimiz zarar ediyoruz. Belediye zarar ediyor. Sorunların çözümü için konunun uzmanları ile konuşup çözümü öyle bulacağız. Ben aranızda gezen bir belediye başkanı olacağım. Seçileceğiz rozet dışarı çıkacak. Koruma ordusuyla gezeceksem olmaz olsun o başkanlık.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Projeleri işaret diliyle anlattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Şubat 2019 tarihinde saat 15 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Projeleri işaret diliyle anlattı haberi güncellenecektir.

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