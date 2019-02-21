Projeleri işaret diliyle anlattı

Sincan Kamyoncular, Minibüsçüler, Otomobilciler, Halk Otobüsçüler Esnaf ve Şoförler Odası, Sincan İnşaat Müteahhitleri Derneği, Ayaş Gökler Kültür ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Yavaş, “Ankara’nın en büyük sorunlarından bir tanesi çarpık kentleşme. Ankara’da toplamda 17 binden fazla müteahhit var ancak sadece 5-6 firma iş yapabiliyor. Tepeden inme kararlarla değil, katılımcı bir belediye anlayışı ile hep birlikte karar vereceğiz. Bu şekilde hepimiz zarar ediyoruz. Belediye zarar ediyor. Sorunların çözümü için konunun uzmanları ile konuşup çözümü öyle bulacağız. Ben aranızda gezen bir belediye başkanı olacağım. Seçileceğiz rozet dışarı çıkacak. Koruma ordusuyla gezeceksem olmaz olsun o başkanlık.”