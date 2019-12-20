Başkan Altınok, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e önemli açıklamalarda bulundu.

Keçiören’deki çalışma ve projeler ile ABB’nin hizmetlerini değerlendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi: “Yapılacak her hizmetin yanında olduğumuzu daha önce de söyledik. Yapılacak projelere her türlü desteği vermeye hazırız, önünü kesmeyiz. Ben çok geziyorum. Büyükşehir ile ilgili bize altyapı, kanal ve ulaşımdan çok sayıda şikâyet geliyor. Biz bunların tamamını alıyoruz Büyükşehir’e de bildiriyoruz. Acı olan şu; kanal medeniyetin başladığı ve bittiği yerdir, hâlâ Başkent’te ciddi anlamda bir kanal problemi var. Bu bana göre medeniyetin ölümüdür. Altyapı sorunu sadece bizde değil Mamak’ta, Altındağ’da, Şentepe’de, Çankaya’da da var. Kanal olmazsa olmazdır.

ÜSLUP VE KUCAKLAMA ÖNEMLİ

ABB’den bize ‘Gelin beraber şu projeyi yapalım’ diye bir teklif yok. Büyükşehir’den bir talebimiz de yok. Kavga iyi değil. Üslup ve kucaklama önemli. Partiler ayrı olabilir ama oturup medenice konuşup, siyasi şov yapmadan kucaklamak, önce Büyükşehir’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na düşer. ABB Başkanı kucaklayıcı davranmalı, gerginliği azaltmalı, bu çok etkili olur.

Projeler konuşmalı, kavga bitmeli. Her yaptığınız işi kredi ile yapacaksınız diye bir şey yok. Kredi bir borç. ABB’nin çok büyük kaynakları var. ASKİ’nin geliriyle altyapı da üst yapı da yapılır. Yılda 3.5 milyar geliri var, bu çok büyük bir rakam.

MAKAMLAR AĞLAMA MAKAMI DEĞİL

Ankara, başkentler arasında altyapısı en kötü olan başkenttir. 12 sene önce Fransa’dan ekip çağırdılar, altyapı ile ilgili çalışma yaptılar, bana da o zaman bir rapor verdiler. ‘Ankara’nın altı kevgire dönmüş’ dediler. Şimdi de değişen bir şey yok. Kimse ağlamayacak, hizmet yapacak. Makamlar ağlama makamı değil, makamlar çözüm makamıdır. Ya görevini, icraatını yaparsın ya da bırakır gidersin. Benim anlayışım bu. Seçilenler için ağlama işi biter. Şikâyet dönemi biter, acizliktir bu. Burası çözüm ve icra makamıdır. Kaynaklar doğru düzgün değerlendirilirse Büyükşehir’in imkânlarıyla Ankara’ya çok büyük hizmetler yapılabilir.”

CUMHURİYET KULESİ’Nİ 2021’DE AÇARIZ

ANKARA’YA NEFES ALDIRACAK ORMAN

Bağlum’a 200 dönümlük bir millet bahçesini yapıyoruz. Ovacık’ta 69 bin metrekare yeri ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Aslında rantın yüksek olduğu yerdir burası. Ankara’ya AOÇ’den daha büyük bir yeşil alanı kazandırmış olacağız. Ankara’ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören’deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızla görüştük, Etlik ve Aşağı Eğlence’den kentsel yenilemeyi başlatıyoruz. Sonrasında Şenlik, Tepebaşı ve belediyenin çevresi ile beraber çehreyi yenileyeceğiz. Bir taraftan kenti yenileyeceğiz, bir taraftan da gelişim aksımızı cazibe merkezi haline getireceğiz.”

BEN SOKAKLARIN ADAMIYIM MAKAMIN DEĞİL

Keçiören’de sürekli gezdiğini de kaydeden Başkan Altınok, “İşin doğrusu bıraktığımız Keçiören yoktu. Kısa zamanda uzun mesafe kat ettik. Bir, eser ve hizmet boyutumuz var; iki, vatandaşla olan bağımız var. Şehri gece 2-3’e kadar adım adım geziyoruz. Keçiören’in fotoğrafını çektik. Vatandaşımızın seçim döneminde bize söylediği problemleri tek tek tespit ettik. Seçimden önce dedim ki; “Beni makamda değil sokaklarda, pazarda, düğünde, cenazede, caddede, sokakta bulacaksınız.” Şimdi dediğim gibi yapıyorum. Öyle ara sıra değil, her gün geziyorum. Ben sokakların adamıyım, makamın değil” dedi.