Proje onaylandı ihaleyi bekliyor

Kentin simgesi tarihi Ankara Kalesi, dün bir ziyaretçinin dengesini kaybederek surlardan aşağı düşmesi sebebiyle yine ‘güvenlik tedbirleri’ konusuyla gündeme geldi. Kazanın ardından Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce (ABB) eylül ayında duyurulan ‘surlardaki düşme tehlikesine karşı yapılacak korkuluk çalışması’ projesinin son durumunu merak etti. Konuyu mercek altına alan Hürriyet Ankara, hem vatandaşların hem de turistlerin merak ettiği konuyu ABB’ye sordu. Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklamayla verdiği yanıtta, korkuluk imalat projesinin hazırlandığını ve ihale sürecinde olduğunu belirterek, “İhalenin ardından en kısa sürede uygulamanın tamamlanması sağlanacaktır” dedi. Açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

UYARI LEVHALARI ASILDI

“Zindankale burcu, seyir terası olması nedeniyle ziyaretçi sayısının çok olduğu bölgelerdendir. Alan, Maliye Bakanlığı mülkiyetinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundadır. Bakanlığın talebi üzerine Ankara Kalesi surlarında gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla idaremizden gerekli tedbirlerin alınması için talepte bulunulmuştur. Bu doğrultuda birçok noktaya uyarı levhaları asılmıştır. Bununla beraber Zindankale burcunun seyir terası kısmına korkuluk projeleri hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Projeler Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.10.2019 tarih ve 3966 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İdaremizce hazırlanan projeler yaklaşık maliyet dosyaları hazırlanmış, ihaleye çıkılmasına yönelik Başkanlık ‘olur’ları alınmıştır. İhaleye yönelik teklifler alınma sürecinde olup, ihalenin ardından en kısa sürede uygulamanın tamamlanması sağlanacaktır. Yaşanan olay idaremizi de üzüntüye boğmuş bu ve buna benzer olayların tekrarlanmaması için en kısa sürede korkuluk imalatı yaptırılacaktır.

GECEKONDUNUN ÇATISINA DÜŞTÜ

Sivas’ta yaşayan üniversite öğrencisi Hülya D.(19), ziyarete geldiği arkadaşıyla birlikte dün sabah Ankara Kalesi’ne gitti. Saat 10.30 sıralarında anı fotoğrafı çektirmek için surlara çıkan D., dengesini kaybetti ve Kale’nin bitişiğindeki bir gecekondunun çatısına düştü. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan yaralı kız, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan D.’nin kazayı, kırık ve çatlaklarla atlattığı öğrenildi.

ABB, ‘korkuluk çalışması’nı duyurduğu 19 Eylül’de Ankara Kalesi’nin kapısına kilit vurarak, ziyarete kapatmış; üç gün sonra da geri açarak, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini açıklamıştı.