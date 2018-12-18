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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pozitif ödüller sahiplerini buldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2018 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pozitif ödüller sahiplerini buldu haberi güncellenecektir.