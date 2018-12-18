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Ankara Haberleri: Pozitif ödüller sahiplerini buldu

ANKARA HABERLERİ

Pozitif ödüller sahiplerini buldu

Haşim KILIÇ
18.12.2018 - 16:43Son Güncelleme :

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından bu yıl 10.’su verilen ‘RADEV Artı Ödülleri’, sahiplerini buldu.

Haşim KILIÇ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar, medya temsilcileri, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı. Gecede ‘Yılın Pozitif Gazete Temsilcisi’ ödülüne, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat layık görüldü. Fırat, ödülünü Veysel Tiryaki’nin elinden aldı. 30’a yakın ödülün verildiği gecede ‘Yılın Pozitif Belediye Başkanı’ ödülü Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki’ye, ‘Yılın Pozitif Gazetecisi’ ödülü Milliyet Gazetesi’nden Talat Atilla’ya verildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pozitif ödüller sahiplerini buldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2018 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pozitif ödüller sahiplerini buldu haberi güncellenecektir.

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