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Ankara Haberleri: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

ANKARA HABERLERİ

Pompalı tüfekle dehşet saçtı

DHA-AA
14.08.2018 - 14:03Son Güncelleme :

Ankara’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki C.B., kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açtı.

DHA-AA

Olayda, saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 8 kişi yaralandı. Elindeki pompalı tüfekle Anafartalar Mahallesi’nde Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi’ne gelen C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.

CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, C.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, “Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı. Madde bağımlısı olduğunu söylediler” dedi. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Şüpheli Can B. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Mamak’ta yakalanarak gözaltına alındı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pompalı tüfekle dehşet saçtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pompalı tüfekle dehşet saçtı haberi güncellenecektir.

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