Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olayda, saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 8 kişi yaralandı. Elindeki pompalı tüfekle Anafartalar Mahallesi’nde Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi’ne gelen C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.



CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, C.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, “Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı. Madde bağımlısı olduğunu söylediler” dedi. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Şüpheli Can B. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Mamak’ta yakalanarak gözaltına alındı.