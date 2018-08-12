Polisten ‘maganda’ mesaisi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sevinçlerin yoğun yaşandığı düğün ve asker uğurlamalarında silah kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘Bilinçli toplum, güvenli yaşam’ sloganıyla afiş ve broşürler hazırlayan polis, ‘Mutluluğunuz başkalarının mutsuzluğu olmasın’ ve ‘Silahlı kutlamalara hayır diyelim’ uyarılarına yer verdi. Keçiören’deki bir düğün salonuna giden ekipler, gelin ve damadı tebrik ederek davetlilere silah kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışması yaptı. Çiçeği burnunda Gülşat-Gökhan Kaya çifti, ekiplerin bilinçlendirme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BROŞÜR DAĞITILIYOR

Silah atılması nedeniyle kana bulanan bazı düğün ve asker eğlencelerinin haberlerinden görsellere de yer verilen broşürlerde, silah kullananların Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ gereği para ve hapisle cezalandırılacakları vurgulandı. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında düğün salonlarının girişlerine afiş asan ekipler, düğün sahipleri ve davetlilere de broşür dağıttı.

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Öte yandan, eğlence anlarında silah kullanılmamasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları polis merkezlerinde de gerçekleştiriliyor. Yapılacak düğünlerini bildirmek ve polisleri düğüne davet etmek için Kavacık Polis Merkezi Amirliği’ne gelen baba ve oğlu da, polisler tarafından bilgilendirildi. Polis, son zamanlarda düğün ve asker uğurlamaları sırasında silah ve havai fişek gibi patlayıcı maddelerin atılması nedeniyle ölüm ve yaralanmaların meydana geldiğini hatırlatarak, düğün sahiplerinden bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

155’E İHBAR EDİN

Vatandaşların, silah atma veya herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ‘155 Polis İmdat’ hattına ihbarda bulunması gerektiğini vurgulayan polisler, ihbarcıların kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmadığını kaydetti. Söz konusu tehlikeye karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi çalışmalarında mahalle muhtarlarının da desteğine başvuruluyor. Muhtarlardan vatandaşları konuyla ilgili uyarmaları ve silah atma olayıyla karşılaştıklarında emniyet güçleriyle iş birliği içinde hareket etmeleri isteniyor.