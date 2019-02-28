Polisten kediye yaşam dokunuşu

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 47 yaşındaki polis memuru Hacı Çömlekçi, mesai sonrası evine giderken bir kedinin ağaçların arasında doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Kedinin yanına giden Çömlekçi, telefonla aradığı veteriner arkadaşından yardım istedi. Doğum başladığı için acil müdahale edilmesi gerektiğini öğrenen Çömlekçi, evine götürdüğü hamile kedinin doğum yapmasını veterinerin yönlendirmesiyle sağladı. Ölü doğan iki yavrudan birini suni teneffüsle hayata döndüren Çömlekçi, ardından evine aldığı anne kedi ile iki yavrusunu sahiplendi. 3 yavrunun da hayvanseverler tarafından sahiplenilmesine aracı oldu. Bir süredir yeni yuvalarında vakit geçiren kediler, ailenin iki çocuğu tarafından da seviliyor. Çömlekçi, doğum olayını şöyle anlattı:

SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

“Veterinere bir yavrunun hareketsiz yattığını söyledim. Hemen suni teneffüs yapmam gerektiğini söyledi. 'Ben bunu nasıl yapacağım? Yavru, daha anne zarının içerisinde' dedim. 'Hiç tiksinme, burada bir hayat meselesi var' dedi. Anlattığı şekilde kordon bağını kestim. İki defa çok ince nefes verdim ve kedi birden elimde kaskatı olup bağırmaya başladı. Veteriner sesi duyunca 'Gözün aydın Hacı Bey hayata döndü' dedi. Peki şimdi ne yapacağım diye sorduğumda nefes alışverişinin düzelmesi için elimle masaj yapmam gerektiğini söyledi. Hemen veterinerin dediklerini yaptım ve yavru rahatladı. Daha sonra diğer yavrular da normal doğdu.”