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Ankara Haberleri: Polisten kediye yaşam dokunuşu

ANKARA HABERLERİ

Polisten kediye yaşam dokunuşu

Aykut KARADAĞ/AA
28.02.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Sokakta doğum yapan bir kediye veterinerden aldığı telefon desteğiyle yardımcı olan polis memuru Hacı Çömlekçi, nefessiz kalan yavruyu da suni teneffüsle yaşama döndürdü. Anne ve yavru kediler Çömlekçi ailesiyle yaşamaya başladı.

Aykut KARADAĞ/AA

 

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 47 yaşındaki polis memuru Hacı Çömlekçi, mesai sonrası evine giderken bir kedinin ağaçların arasında doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Kedinin yanına giden Çömlekçi, telefonla aradığı veteriner arkadaşından yardım istedi. Doğum başladığı için acil müdahale edilmesi gerektiğini öğrenen Çömlekçi, evine götürdüğü hamile kedinin doğum yapmasını veterinerin yönlendirmesiyle sağladı. Ölü doğan iki yavrudan birini suni teneffüsle hayata döndüren Çömlekçi, ardından evine aldığı anne kedi ile iki yavrusunu sahiplendi. 3 yavrunun da hayvanseverler tarafından sahiplenilmesine aracı oldu. Bir süredir yeni yuvalarında vakit geçiren kediler, ailenin iki çocuğu tarafından da seviliyor. Çömlekçi, doğum olayını şöyle anlattı:

SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

“Veterinere bir yavrunun hareketsiz yattığını söyledim. Hemen suni teneffüs yapmam gerektiğini söyledi. 'Ben bunu nasıl yapacağım? Yavru, daha anne zarının içerisinde' dedim. 'Hiç tiksinme, burada bir hayat meselesi var' dedi. Anlattığı şekilde kordon bağını kestim. İki defa çok ince nefes verdim ve kedi birden elimde kaskatı olup bağırmaya başladı. Veteriner sesi duyunca 'Gözün aydın Hacı Bey hayata döndü' dedi. Peki şimdi ne yapacağım diye sorduğumda nefes alışverişinin düzelmesi için elimle masaj yapmam gerektiğini söyledi. Hemen veterinerin dediklerini yaptım ve yavru rahatladı. Daha sonra diğer yavrular da normal doğdu.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polisten kediye yaşam dokunuşu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polisten kediye yaşam dokunuşu haberi güncellenecektir.

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