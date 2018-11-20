Polisten çinko

İçeri giren polis ekiplerini karşılarında görünce paniğe kapılan çok sayıda kişi, masaların üzerinden atlayıp yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Operasyonda yaşanan arbede sonucu kumar oynanan iş yerindeki sandalye ve masalar hasar gördü.



İLK GECEDE YAKALANDILAR



Dışarıdan iş yeri gibi görünen kumarhanenin yeni kurulduğu ve şüphelilerin ilk gecede yakalandığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirilirken, oyunda kullanılan makinenin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından baskın sırasında kaçırıldığı belirtildi.



4 BİN 662 LİRA CEZA



22 kişiyi gözaltına alan ekipler, O.B, K.G. ve B.V. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yaparken, 18 yaşından küçük E.A. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişinin her birine 259 lira olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı. Bu arada, kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş.Y, A.T. ve M.Ö'nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.