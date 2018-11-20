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Ankara Haberleri: Polisten çinko

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Polisten çinko

Gökhan CEYLAN/DHA
20.11.2018 - 09:31Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnkılap-1 Sokak'taki bir apartmanda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine tabelası bulunmayan iş yerine baskın yaptı.

Gökhan CEYLAN/DHA

İçeri giren polis ekiplerini karşılarında görünce paniğe kapılan çok sayıda kişi, masaların üzerinden atlayıp yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Operasyonda yaşanan arbede sonucu kumar oynanan iş yerindeki sandalye ve masalar hasar gördü.

İLK GECEDE YAKALANDILAR

Dışarıdan iş yeri gibi görünen kumarhanenin yeni kurulduğu ve şüphelilerin ilk gecede yakalandığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirilirken, oyunda kullanılan makinenin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından baskın sırasında kaçırıldığı belirtildi.

4 BİN 662 LİRA CEZA

22 kişiyi gözaltına alan ekipler, O.B, K.G. ve B.V. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yaparken, 18 yaşından küçük E.A. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişinin her birine 259 lira olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı. Bu arada, kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş.Y, A.T. ve M.Ö'nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polisten çinko hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2018 tarihinde saat 09 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polisten çinko haberi güncellenecektir.

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