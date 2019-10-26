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Ankara Haberleri: Polis memurlarına çocuklardan sürpriz

ANKARA HABERLERİ

Polis memurlarına çocuklardan sürpriz

Hürriyet Haber
26.10.2019 - 11:43 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Renkli dünyalar farkındalık ve etkileşim projesi” için bir araya gelen Altındağlı çocuklar ile Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli öğrencileri, mozaikten Türk bayrağı yaptı.

Hürriyet Haber

İhbar üzerine, Altındağ Belediyesi Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne giden ve burada bir olayla karşılaşacaklarını sanan polislerse, hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Polisler, yaptıkları Türk bayrağını kendilerine veren çocuklar karşısında hem şaşırdı hem de duygulandı.
Böyle bir sürprizi hiç beklemediklerini söyleyen polis memurları, “Tüm kardeşlerimize bizi düşündükleri ve böylesine güzel, el emeği bir eseri bize hediye ettikleri için çok teşekkür ederim. Bize çok büyük bir moral desteği oldu” dedi.

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