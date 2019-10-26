Polis memurlarına çocuklardan sürpriz

İhbar üzerine, Altındağ Belediyesi Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne giden ve burada bir olayla karşılaşacaklarını sanan polislerse, hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Polisler, yaptıkları Türk bayrağını kendilerine veren çocuklar karşısında hem şaşırdı hem de duygulandı.

Böyle bir sürprizi hiç beklemediklerini söyleyen polis memurları, “Tüm kardeşlerimize bizi düşündükleri ve böylesine güzel, el emeği bir eseri bize hediye ettikleri için çok teşekkür ederim. Bize çok büyük bir moral desteği oldu” dedi.