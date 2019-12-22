Poliklinik var doktor yok

Çukurambar’da daha önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı çalışan semt polikliniği, hastanenin şubat ayında Şehir Hastanesi’ne taşınmasının ardından Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Çukurambar Semt Polikliniği olarak hizmet vermeye başladı. Çukurambar Mahallesi’ndeki vatandaşların yanı sıra bölgedeki diğer mahalle sakinlerinin de yararlandığı poliklinikte, değişimin ardından doktor yetersizliği yaşandı. Bu durum vatandaşın tepkisine neden olurken, Çukurambar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak da, şikâyetleri bir dilekçeyle İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti. İl Sağlık Müdürlüğü, Gülbudak’ın kapatılıp kapatılmayacağını sorduğu ve eksik branşların tamamlanmasını talep ettiği dilekçesine, “Kapanması ile ilgili bir planlamamız bulunmamaktadır” diye yanıt verdi. Ancak aradan geçen sürede poliklinikteki doktor eksikliği giderilmediği için vatandaşın şikâyetini bir kez daha ilettiğini belirten Gülbudak, şunları söyledi:

150 BİN KİŞİNİN SORUNU

Doktor isteğinde bulundum. Polikliniğin bağlı olduğu hastane yönetiminin buraya doktor atayacağı söylendi. Atanacak dileğiyle kaldık, bekliyoruz. Bazen hiç doktor yok. O gün personel kime çalışıyor, ne yapıyorlar bilmiyoruz mesela. Bazen de genel rahatsızlıklarla hiç ilgisi olmayan 2-3 branşın doktorları oluyor. Mesela göz ya da ortopedi doktoru geliyor. İnsanlar bu tarz rahatsızlıkları için ayrı yerlere gidiyorlar zaten. Buraya daha genel rahatsızlıkları için geliyorlar. Muayene olmak, kan tahlili yaptırmak istiyorlar ama doktor olmadığı için yaptıramıyorlar. Hiçbir bölüm olmasa da sadece dahiliye doktoru olsa yetecek belki ama göndermiyorlar. Böyle güzel bir ünitenin yarım yamalak çalışması bölge halkının şikâyet konusu. Sadece Çukurambar’ın da değil tüm bölgenin sorunu. Çukurambar, Kızlırmak, İşçi Blokları, Çiğdem ve Söğütözü mahallelerinde nereden baksanız 150 bin kişi yaşıyor. Buranın faal olmasını, eski halindeki gibi doktor atanmasını istiyoruz.”

Vatandaşların şikâyetini değerlendiren Hürriyet Ankara, günlük olarak değiştirilen poliklinik girişindeki hizmet çizelgesinde, 19 Aralık Perşembe günü 13 bölümden yalnızca 3’ünde doktor bulunduğunun yazılı olduğunu görüntüledi.