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Ankara Haberleri: Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz

ANKARA HABERLERİ

Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz

AA
25.08.2019 - 15:13Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi’nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılan ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Eylül 1921’de başlattığı taarruzla düşmandan geri alınan ilk tepe olan Duatepe’nin bulunduğu Polatlı ilçesinde yapıldı.

AA

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yıldız, Duatepe’nin herkese anlatılması gerektiğini belirterek, “Duatepe’yi doğru anlamaz, Duatepe’yle ilgili doğru bir anlatım ortaya koymazsak Anadolu’nun bir kasabası gibi görünen şehre Mustafa Kemal Atatürk’ün neden başkent unvanını verdiğini, Cumhuriyet’i neden bu şehirde ilan ettiğini anlama şansımız yok” dedi. Milletin kurtuluşunu ve özgürlüğü sağlayan hikâyenin yazıldığı yerde olduklarına işaret eden Yılmaz, bu değerli hikâye olmasaydı sanayinin, ticaretin, siyasetin hiçbir anlamının bulunmayacağını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz

ATATÜRK’ÜN BAKTIĞI GİBİ BAKACAĞIZ

“Duatepe’yi bu topraklardaki çocuklara, milletimize, Ankara’daki 5 buçuk milyon hemşehrimize anlatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bunu bildiğimiz için Kent Konseyi olarak burada bu toplantıyı yapıyoruz. Bundan sonra Polatlı’yı bir merkez olarak göreceğiz. Tıkandığımız her noktada aynı Mustafa Kemal Atatürk’ün baktığı gibi Duatepe’den bakacağız.”
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Kent Konseyi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının ardından Kent Konseyi üyeleri, Duatepe Anıtı’nı ziyaret etti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz haberi güncellenecektir.

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