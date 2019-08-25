Polatlı’yı merkez olarak göreceğiz

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yıldız, Duatepe’nin herkese anlatılması gerektiğini belirterek, “Duatepe’yi doğru anlamaz, Duatepe’yle ilgili doğru bir anlatım ortaya koymazsak Anadolu’nun bir kasabası gibi görünen şehre Mustafa Kemal Atatürk’ün neden başkent unvanını verdiğini, Cumhuriyet’i neden bu şehirde ilan ettiğini anlama şansımız yok” dedi. Milletin kurtuluşunu ve özgürlüğü sağlayan hikâyenin yazıldığı yerde olduklarına işaret eden Yılmaz, bu değerli hikâye olmasaydı sanayinin, ticaretin, siyasetin hiçbir anlamının bulunmayacağını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:







ATATÜRK’ÜN BAKTIĞI GİBİ BAKACAĞIZ

“Duatepe’yi bu topraklardaki çocuklara, milletimize, Ankara’daki 5 buçuk milyon hemşehrimize anlatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bunu bildiğimiz için Kent Konseyi olarak burada bu toplantıyı yapıyoruz. Bundan sonra Polatlı’yı bir merkez olarak göreceğiz. Tıkandığımız her noktada aynı Mustafa Kemal Atatürk’ün baktığı gibi Duatepe’den bakacağız.”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Kent Konseyi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının ardından Kent Konseyi üyeleri, Duatepe Anıtı’nı ziyaret etti.