Polatlı’da Pakut kurulacak

Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti ve son dönemde yaşanan sel felaketleri, Polatlı Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediye, ilçede kısa adı PAKUT olan Polatlı Arama Kurtarma Timi’ni kurmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile temasa geçildi. AKUT yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı ziyaret ederek tim için ilk adım atıldı.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖREVDE

PAKUT’un belediye çalışanları ve vatandaşlardan oluşacağını belirten Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi: “Her ne kadar AFAD ve AKUT yaşanan olaylarda etkin görev alsa da yaşanabilecek felaket ve olaylara daha fazla destek verilmesi gerekebiliyor. Bu noktadan hareketle Belediye Meclisi’nde timin kurulmasına ilişkin karar aldık. Polatlı’da ve çevre ilçelerde oluşabilecek olağanüstü durumlarda ekibimiz görev alabilecek.

40 KİŞİDEN OLUŞMASI PLANLANIYOR

En az 15 belediye personeli 20-25 tane de vatandaşlardan oluşmasını planlıyoruz. Gönüllülük esasına göre olacak. Eğitim alacaklar, sertifikalandırılacaklar, tatbikatlar yapılacak. Olası durumlarda olaylara hızlı müdahale etmeyi planlıyoruz. Arama, bulma, kurtarma olacak. Deprem konusunu da 3. fazda başka bir eğitim ile değerlendireceğiz. PAKUT daha çok bir sivil toplum hareketi olarak bizim katkı ve öncülüğümüzde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.”

ÖZEL EĞİTİM ALANI OLUŞTURULDU

Polatlı Belediyesi, PAKUT için Karapınar Mesire Alanı içerisinde bin metrekarelik eğitim alanı oluşturdu. Alan AKUT yetkilileri tarafından

da incelendi. Timde yer alacak isimlerin belli olmasının ardından AFAD ve AKUT tarafından oluşturulan program dahilinde burada eğitimlere başlanacak. Özel olarak donanım kazanacak olan ekip eğitimlerin ardından Polatlı’nın ilk arama kurtarma timi unvanını kazanacak. PAKUT içerisinde yer almak isteyen gönüllü vatandaşlar başvurularını Polatlı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapabilecek.