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Ankara Haberleri: Polatlı’da Pakut kurulacak

ANKARA HABERLERİ

Polatlı’da Pakut kurulacak

Murat YILMAZ
16.07.2018 - 10:12Son Güncelleme :

Polatlı Belediyesi, ilçede kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara olayı ve sel felaketlerinin ardından Polatlı Arama Kurtarma Timi (PAKUT) kurma kararı aldı. AFAD ve AKUT tarafından özel eğitimle yetiştirilecek olan tim belediye personeli ve gönüllü vatandaşlardan oluşacak.

Murat YILMAZ

Polatlı’da Pakut kurulacakPolatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti ve son dönemde yaşanan sel felaketleri, Polatlı Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediye, ilçede kısa adı PAKUT olan Polatlı Arama Kurtarma Timi’ni kurmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile temasa geçildi. AKUT yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı ziyaret ederek tim için ilk adım atıldı.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖREVDE

PAKUT’un belediye çalışanları ve vatandaşlardan oluşacağını belirten Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi: “Her ne kadar AFAD ve AKUT yaşanan olaylarda etkin görev alsa da yaşanabilecek felaket ve olaylara daha fazla destek verilmesi gerekebiliyor. Bu noktadan hareketle Belediye Meclisi’nde timin kurulmasına ilişkin karar aldık. Polatlı’da ve çevre ilçelerde oluşabilecek olağanüstü durumlarda ekibimiz görev alabilecek.

Polatlı’da Pakut kurulacak

40 KİŞİDEN OLUŞMASI PLANLANIYOR

En az 15 belediye personeli 20-25 tane de vatandaşlardan oluşmasını planlıyoruz. Gönüllülük esasına göre olacak. Eğitim alacaklar, sertifikalandırılacaklar, tatbikatlar yapılacak. Olası durumlarda olaylara hızlı müdahale etmeyi planlıyoruz. Arama, bulma, kurtarma olacak. Deprem konusunu da 3. fazda başka bir eğitim ile değerlendireceğiz. PAKUT daha çok bir sivil toplum hareketi olarak bizim katkı ve öncülüğümüzde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.”

ÖZEL EĞİTİM ALANI OLUŞTURULDU

Polatlı Belediyesi, PAKUT için Karapınar Mesire Alanı içerisinde bin metrekarelik eğitim alanı oluşturdu. Alan AKUT yetkilileri tarafından

da incelendi. Timde yer alacak isimlerin belli olmasının ardından AFAD ve AKUT tarafından oluşturulan program dahilinde burada eğitimlere başlanacak. Özel olarak donanım kazanacak olan ekip eğitimlerin ardından Polatlı’nın ilk arama kurtarma timi unvanını kazanacak. PAKUT içerisinde yer almak isteyen gönüllü vatandaşlar başvurularını Polatlı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapabilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polatlı’da Pakut kurulacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polatlı’da Pakut kurulacak haberi güncellenecektir.

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