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Ankara Haberleri: Polatlı’da gurbet mesaisi

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Polatlı’da gurbet mesaisi

Aybüke İNAL/AA
14.06.2019 - 14:15Son Güncelleme :

Anadolu’nun dört bir yanında ürün toplayan tarım işçilerini, evlerinden yüzlerce kilometre uzağa taşıyan ‘gurbet mesaisi’ başladı.

Aybüke İNAL/AA

Polatlı’nın Sarıoba köyünde tarım işçileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklığında kurulan özel tesiste konaklıyor. Tesiste banyo, mutfak, elektrik ve su bulunuyor, okul ile sağlık hizmeti veriliyor.
Şanlıurfa’dan Polatlı’ya her yıl eşi ve 3 çocuğuyla gelen Fatma Karaca, mayıstan kasıma kadar memleketlerinden uzakta yaşadıklarını söyledi. Polatlı’da bulunduğu sürede hem çocuklarıyla ilgilendiğini hem de tarlaya gidip çapa yaptığını anlatan Karaca, bir anne olarak çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için her türlü zorluğa katlandığını dile getirdi.
Mersin’den gelen 7 aylık hamile Kevser Selmuh da eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve 2 kızıyla, doğacak bebeğini kucağına alacağı günü Sarıoba köyünde bekliyor. Sürekli göçebe bir hayat sürdüklerini belirten Kerem Kalkan ise “Kışın çok soğuk olduğu için burada kalamıyoruz. Adana’da kalıyoruz mecburen. Yazın da buralara çalışmaya geliyoruz” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polatlı’da gurbet mesaisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Haziran 2019 tarihinde saat 14 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polatlı’da gurbet mesaisi haberi güncellenecektir.

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