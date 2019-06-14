Polatlı’da gurbet mesaisi

Polatlı’nın Sarıoba köyünde tarım işçileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklığında kurulan özel tesiste konaklıyor. Tesiste banyo, mutfak, elektrik ve su bulunuyor, okul ile sağlık hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa’dan Polatlı’ya her yıl eşi ve 3 çocuğuyla gelen Fatma Karaca, mayıstan kasıma kadar memleketlerinden uzakta yaşadıklarını söyledi. Polatlı’da bulunduğu sürede hem çocuklarıyla ilgilendiğini hem de tarlaya gidip çapa yaptığını anlatan Karaca, bir anne olarak çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için her türlü zorluğa katlandığını dile getirdi.

Mersin’den gelen 7 aylık hamile Kevser Selmuh da eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve 2 kızıyla, doğacak bebeğini kucağına alacağı günü Sarıoba köyünde bekliyor. Sürekli göçebe bir hayat sürdüklerini belirten Kerem Kalkan ise “Kışın çok soğuk olduğu için burada kalamıyoruz. Adana’da kalıyoruz mecburen. Yazın da buralara çalışmaya geliyoruz” dedi.