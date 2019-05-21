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Ankara Haberleri: Planlama yaparak önüne geçilebilir

ANKARA HABERLERİ

Planlama yaparak önüne geçilebilir

AA
21.05.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda, 9. Dünya Arı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin önüne geçilebileceğini bildirdi. Plansız ilaçlamaların arıcılığa zarar verdiğinin altını çizen Erdurmuş, "Çiftçilerimizin ilaçlamalarını bir plan dahilinde yapması noktasında gerekli uyarıları yapıyoruz” dedi. Erdurmuş, arıcılık faaliyetlerinden elde edilen bal dışındaki ürünlerin üretimini artırmak için de çaba içerisinde olduklarını kaydetti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin de Türkiye'nin çam balının ana vatanı olduğunu belirterek, "Türkiye'de yılda 9 ay bal üretebilecek potansiyelimiz var. Türkiye, hem bal hem arıcılık cenneti. Arıcılığı artık önemsememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Şahin, çiftçilerin ilaçlama yaparken dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, arı ölümlerine bir çözüm beklediklerini dile getirdi. 

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