Piknikçilere kene uyarısı!

Yaz aylarında bağ, bahçe ve tarlalarda çalışanlar ile mesire yerleri ve orman alanlarında piknik yapanların kene ısırığına karşı risk altında olduklarına dikkat çeken Eroğlu, alınabilecek önlemlerle ilgili şunları söyledi: “Kırsal bölgelerde, tarla ve bahçelerde, çayır-çimen ve ormanlık alan gibi kenelerin yaşadığı bölgelerde çıplak tenle dolaşılmamalıdır. Vücudu örten elbiselerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve kenenin rahatça görülebileceği açık renkli giysiler giyilmesi önemli. Risk alanlarından döndüğünüzde vücudunuzu mutlaka kontrol ederek, kene tutunması olup olmadığını tespit etmeniz, önlemlerin ikinci aşamasını oluşturuyor. Kene ne kadar erken çıkartılırsa, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski o kadar azalır. Kene tutunması gerçekleşmişse, öncelikle kişi hemen sağlık kuruluşuna başvurmalı. Eğer imkânı yoksa keneyi kusturmadan çıkarmak gerekir. Kolonya, deterjan, sigara, aseton gibi farklı şeylerle keneyi çıkartmayı denemek çok yanlıştır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak bez, naylon poşet, eldiven gibi uygun bir malzemeyle çıkarmalı."