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Ankara Haberleri: Petrol istasyonunda suçüstü yakalandı

ANKARA HABERLERİ

Petrol istasyonunda suçüstü yakalandı

Hürriyet Haber
06.06.2019 - 16:17Son Güncelleme :

Maıl order sistemiyle paylaşılan kart bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı, Ankara'da yaşayan bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıkarıldı.

Hürriyet Haber

Cep telefonuna gelen mesajda, Mersin'deki bir petrol istasyonundan yapılan alışveriş karşılığında kredi kartından çekilecek olan 9 bin 500 TL için onay istendiğini gören S.E., onay vermeyip hesabını bloke ettirdikten sonra hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammed B. adlı şüpheliyi, söz konusu petrol istasyonunda başka bir şahsa ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 9 bin lira tutarında akaryakıt aldığı sırada suçüstü yakaladı. Ayrıca akaryakıtı satmak için aracılık ettiği öğrenilen bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 5 sim kartı, 1 adet hafıza kartı, alışveriş slipleri, başkalarına ait nüfus cüzdanları ile çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed B. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Petrol istasyonunda suçüstü yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2019 tarihinde saat 16 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Petrol istasyonunda suçüstü yakalandı haberi güncellenecektir.

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