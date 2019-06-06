Petrol istasyonunda suçüstü yakalandı

Cep telefonuna gelen mesajda, Mersin'deki bir petrol istasyonundan yapılan alışveriş karşılığında kredi kartından çekilecek olan 9 bin 500 TL için onay istendiğini gören S.E., onay vermeyip hesabını bloke ettirdikten sonra hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammed B. adlı şüpheliyi, söz konusu petrol istasyonunda başka bir şahsa ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 9 bin lira tutarında akaryakıt aldığı sırada suçüstü yakaladı. Ayrıca akaryakıtı satmak için aracılık ettiği öğrenilen bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 5 sim kartı, 1 adet hafıza kartı, alışveriş slipleri, başkalarına ait nüfus cüzdanları ile çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed B. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.