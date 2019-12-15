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Ankara Haberleri: Perilerin Dansı devam edecek

ANKARA HABERLERİ

Perilerin Dansı devam edecek

Sedat CENİKLİ
15.12.2019 - 10:30 |Son Güncelleme :

Kuğulu Park’ın üst kısmındaki Metin Yurdanur’a ait ‘Su Perilerinin Dansı’ heykeli, #vanayıaçın etiketiyle başlatılan sosyal medya kampanyasına destek veren Çankaya Belediyesi tarafından yenilenecek. Heykel, su ve ışıklandırma sistemi yenilenerek eski haline getirilecek.

Sedat CENİKLİ

Ünlü heykeltıraş Metin Yurdanur’un imzasını taşıyan Kuğulu Park’ın üst kısmında bulunan ve ‘Balerinler’ adıyla da bilinen ‘Su Perilerinin Dansı’ heykelinin, eski haline getirilmesi için sosyal medyada başlatılan #vanayıaçın kampanyası ses getirdi. Çankaya Belediyesi’nin, heykelin, üzerinden ‘su döküldüğü ve aydınlatıldığı’ eski haline getirilmesi için çalışma yapacağı öğrenildi. İki hafta önce sosyal medyada #mansurbaşkanvanayıaçın ve #alperbaşkanvanayıaçın etiketleri kullanılarak başlatılan kampanyaya sessiz kalmayan isim Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmuştu. Taşdelen, attığı tweet ile “Anıtla ilgili çalışmaları yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

SU VE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ YENİLENECEK

Aradan geçen sürede heykelle ilgili ne yapılacağı merak edilirken, dün Hürriyet Ankara’ya konuşan Çankaya Belediyesi yetkilileri, heykelin eski haline getirilmesi için çalışma başlatılacağını ifade etti. Yetkililer, heykelin su bağlantısının ve ışıklandırma sisteminin yenileneceğini söyledi. Çalışma için ihaleye çıkılacağı ve sürecin tamamlanmasının ardından heykelin, en kısa sürede eski haline dönüşeceği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Heykelin yenilecek olması, sosyal medyada da gündem oldu. Kampanyayı başlatan Instagram sayfalarından @ankaraapartmanlari, Çankaya Belediyesi ile Taşdelen’e teşekkür ettiği bir paylaşım yayınladı ve “Metin Yurdanur’un ‘Su Perilerinin Dansı’ heykeli için başlattığımız ‘Vanayı açın’ kampanyası sonucunda, kavşak inşaatı sırasında zarar gören tesisatın yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Açılışı da beraber yapmak üzere sözleştik. Su Perilerinin Dansı kaldığı yerden devam edecek” ifadelerini kullandı.

Perilerin Dansı devam edecek

Hürriyet Ankara, Ankaralıların sosyal medyadan başlattığı kampanyaya, 28 Kasım’da ‘#vanayıaçın’ başlığıyla manşetine taşıyarak destek vermişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Perilerin Dansı devam edecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2019 tarihinde saat 10 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Perilerin Dansı devam edecek haberi güncellenecektir.

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