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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pedallar Bisiklet Günü için döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 16 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pedallar Bisiklet Günü için döndü haberi güncellenecektir.