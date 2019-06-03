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Ankara Haberleri: Pedallar Bisiklet Günü için döndü

ANKARA HABERLERİ

Pedallar Bisiklet Günü için döndü

AA
03.06.2019 - 16:00Son Güncelleme :

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, 3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla dün Eymir Gölü’nde bisiklet etkinliği düzenledi.

AA

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'in ev sahipliğindeki etkinlikte 50'den fazla bisiklet tutkunu 12 kilometre yol katetti. Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun geçen yıl 3 Haziran tarihini ‘Uluslararası Bisiklet Günü’ ilan ettiğini hatırlattı. Büyükelçi, etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pedallar Bisiklet Günü için döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 16 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pedallar Bisiklet Günü için döndü haberi güncellenecektir.

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