Pedallar Bisiklet Günü için döndü

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'in ev sahipliğindeki etkinlikte 50'den fazla bisiklet tutkunu 12 kilometre yol katetti. Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun geçen yıl 3 Haziran tarihini ‘Uluslararası Bisiklet Günü’ ilan ettiğini hatırlattı. Büyükelçi, etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti.
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