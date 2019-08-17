Patili dostların yardım çağrısı yanıtsız kalmadı

İmrahor Vadisi’nde 8 yıl önce Volkan Koç öncülüğünde kurulan ve yüzlerce can dosta ev sahipliği yapan Patiliköy, mevcut alanın Kanal Ankara Projesi’ne denk gelmesi nedeniyle Gölbaşı’na taşındı. 380 can dostla birlikte bir ay önce tamamlanan taşınma sonrası Gölbaşı’nda bazı sıkıntılar ortaya çıkınca Patiliköy’ün kurucusu Volkan Koç, sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yardım çağrısında bulundu. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, Patiliköy’e destek eli uzattı.

YENİ YER 20 BİN METREKARE

20 bin metrekarelik yeni alanın İmrahor’daki yerden üç kat daha büyük olduğunu belirten Volkan Koç, Gölbaşı’na taşındıktan sonra yol ve yağmur suyunun giderini sağlayacak kanal gibi bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etti. Belediyenin desteğiyle bu sorunları aşmak istediklerini belirten Koç, şunları söyledi:

ULAŞIM ÇAMUR İÇİNDE OLMAYACAK

“Yağmur yağdığında köy giriş çıkışında bulunan yolun zemini kayıyor. Yağmur su kanalı olmadığı için su birikiyor. Bu iki sorunun çözülmesine ihtiyacımız vardı. Başkan Yavaş’a yaptığımız çağrının ardından belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü kısa süre içinde bizimle iletişime geçti. Patiliköy için yol sorunumuzu Mansur Başkan çözecek. Hayvan dostlarımıza ulaşımımız çamur içinde olmayacak. Başkan Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

AÇILIŞ EYLÜL’DE

İmrahor Vadisi’nden yaklaşık bir ay önce taşınan Patiliköy’ün Gölbaşı’ndaki yeni yerinde yerleşme çalışmaları ise sürüyor. Hayvanların yaz ve kış mevsimlerinde sıcaktan ve soğuktan etkilenmemeleri için kapalı ve açık alanlar hazırlanıyor. Barınakta şu an sayıları 380’i bulan hayvanlardan yavru ve yetişkin olanlar için ayrı yerler oluşturuyor. Patiliköy’ün yeni yerinin açılışının ise eylül ayında yapılması planlanıyor.