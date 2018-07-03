Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Patates ve soğan fiyatlarında hasat düşüşü

Ankara Haberleri: Patates ve soğan fiyatlarında hasat düşüşü

ANKARA HABERLERİ

Patates ve soğan fiyatlarında hasat düşüşü

Mustafa ÇALKAYA/AA
03.07.2018 - 17:29Son Güncelleme :

Patatesin bir ara 6 lirayı aşan kilogram fiyatı son bir haftada Ankara’daki marketlerde ortalama 3,69 liraya, toptancı hallerinde 2,46 liraya geriledi. Soğanın kilogram fiyatı da toptancı halinde ortalama 4,35 liradan 3,50 liraya indi.

Mustafa ÇALKAYA/AA

Patatesin kilogram fiyatı son bir haftada Başkent’teki marketlerde ortalama 4,54 liradan 3,69 liraya, toptancı hallerinde 3,14 liradan 2,46 liraya düştü. Hava sıcaklıklarının dalgalı seyir izlemesi ve yağışlardaki dengesizlikler nedeniyle verimde görülen düşüş patates ve soğan arzında daralmaya yol açmış, bu duruma hasat dönemindeki yağışların etkisiyle ürünün marketlere geç gelişi de eklenince fiyatlarda artış görülmüştü. Ankara Hali’ninin de aralarında bulunduğu 4 büyük şehirdeki toptancı hallerinden alınan fiyatların ortalamasına göre, 25 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan son bir haftada patatesin ortalama kilogram fiyatı 3,14 liradan 2,46 liraya geriledi. Patatesin aynı tarihlerde Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük marketteki ortalama kilogram fiyatı da 4,54 liradan 3,69 liraya düştü.

AFRİN MAHSULÜ ANKARA’DA

Piyasada kilogramı bir ara 6 lirayı geçen patatesteki fiyat yükselişini önlemek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nce sözleşmeli üretim modeliyle Afrin bölgesinde üretilen ürünler ilk olarak 23 Haziran’da Ankara’da bulunan iki market zincirine ulaştırıldı. Bu ürünler 1,95 liradan tüketiciye satılmaya başlandı. Bu adımın ardından stoklardaki ürünlerin daha uygun fiyatla satışa sunulması ve bu sezonun ilk ürünlerinin hasat edilerek piyasaya sürülmesi, fiyatlarda hızlı bir düşüşü beraberinde getirdi.

PİYASAYA ÜRÜN GİRİYOR

Üretim sezonunun yağışlı geçmesi kuru soğanda da verim düşüşüne yol açtı. Yapılan araştırmalar, verimde yüzde 5-10'luk bir kayıp olduğunu gösteriyor. Hasat dönemi öncesi yükselen soğan fiyatları da son bir haftada hem toptancı hallerinde hem de marketlerde gerilemeye başladı. Başkent’teki halin de aralarında bulunduğu 4 büyük şehirdeki toptancı hallerinden alınan fiyatların ortalamasına göre, 25 Haziran-2 Temmuz döneminde kuru soğanın ortalama kilogram fiyatı 4,35 liradan 3,50 liraya indi. Soğanın Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük marketteki ortalama kilogram fiyatı ise 4,71 lira seviyesinde bulunuyor. Bazı üretim bölgelerinde başlayan hasatla birlikte yağmurların etkisinin azalmasının söz konusu iki üründe fiyatları daha da aşağı çekmesi bekleniyor. Hem erkenci hem de ana üretim bölgelerindeki hasat çalışmalarıyla piyasaya yeterli miktarda ürün girişinin gerçekleşmesinin patates ve soğan fiyatlarındaki gerilemeyi hızlandıracağı öngörülüyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Patates ve soğan fiyatlarında hasat düşüşü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2018 tarihinde saat 17 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Patates ve soğan fiyatlarında hasat düşüşü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı telefonu (2)

Ankarada Keresteciler Sitesinde yangın (2)

Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (2)

Emektar müze yolcusu

Emektar müze yolcusu

Savunma sanayisinde Ankara dünyaya açılan kapı oldu

Savunma sanayisinde Ankara dünyaya açılan kapı oldu

PKK tedarikçilerine ‘dur yolcu’ operasyonu

PKK tedarikçilerine ‘dur yolcu’ operasyonu

Yerel haberler

Yeni nesil zehri polis yakaladı

Caz molası’na Erkoç finali

Caz molası’na Erkoç finali

Çalışmalar başladı kuyruklar uzadı

Çalışmalar başladı kuyruklar uzadı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • İmsak
    03:24
  • Guneş
    05:18
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri