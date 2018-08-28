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Ankara Haberleri: Pas serası

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Pas serası

Mert Gökhan KOÇ
28.08.2018 - 11:25Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca gündeme getirdiği, Başkent’in en önemli parklarından biri Botanik Parkı’nın serası, bakımsızlıktan çürüyor.

Mert Gökhan KOÇ

Parkın tam ortasındaki sera, uzun yıllar önce ender görülen onlarca bitki türüne ev sahipliği yapıyordu. Ancak aradan geçen yılların ardından ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle sera kaderine terk edildi.

DEMİRLERİ PASLANDI

Yıllardır bakım yapılmayan ve paslanarak çürümeye terk edilen seranın iskeleti parka gelenlerin gözüne çarpıyor. Öte yandan seranın girişine konulan ‘Bu yapı can güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Girilmesi yasaktır’ tabelası dikkat çekiyor. Hürriyet Ankara’ya ulaşan vatandaşlar, Botanik Parkı’na ismini veren seranın onarılarak eski günlerine geri dönmesini merakla bekliyor.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pas serası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pas serası haberi güncellenecektir.

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