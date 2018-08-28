Pas serası

Parkın tam ortasındaki sera, uzun yıllar önce ender görülen onlarca bitki türüne ev sahipliği yapıyordu. Ancak aradan geçen yılların ardından ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle sera kaderine terk edildi.
DEMİRLERİ PASLANDI
Yıllardır bakım yapılmayan ve paslanarak çürümeye terk edilen seranın iskeleti parka gelenlerin gözüne çarpıyor. Öte yandan seranın girişine konulan ‘Bu yapı can güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Girilmesi yasaktır’ tabelası dikkat çekiyor. Hürriyet Ankara’ya ulaşan vatandaşlar, Botanik Parkı’na ismini veren seranın onarılarak eski günlerine geri dönmesini merakla bekliyor.
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