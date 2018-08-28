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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pas serası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pas serası haberi güncellenecektir.