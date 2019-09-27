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Ankara Haberleri: Parktan 323 kilo atık topladılar

ANKARA HABERLERİ

Parktan 323 kilo atık topladılar

Hürriyet Haber
27.09.2019 - 09:41Son Güncelleme :

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, Seğmenler Parkı’nda çevre temizliği yapıldı. Renkli aktiviteler ve eğlenceli yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte, gönüllüler tarafından 323 kilogram atık toplandı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Seğmenler Parkı’nda “Dünya Temizlik Günü” etkinliği düzenlendi. Türkiye’de 72 ilde, dünyada ise 169 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ankara’da da çevre temizliği yapıldı. Gönüllüler, Seğmenler Parkı’nda bir günde cam şişeden plastik ambalaja ve sigara izmaritine kadar 323 kilogram atık topladı. 

Temizlik etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Dünyada çevre kirliliğinden dolayı yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Çevreye duyarlı toplum haline gelmemiz için hep beraber çalışmalıyız” dedi.

Dünya Temizlik Günü hareketinin önemine vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar da, “Bu etkinlik sayesinde çevrenin ve doğanın temiz tutulmasına yönelik farkındalık kazandırılıyor. Dünyanın en önemli sorunlarının başında çöp geliyor. Hep birlikte çözüm üretelim, evimize gösterdiğimiz özeni çevre için de gösterelim” değerlendirmesinde bulundu.

FARKINDALIK GİDEREK ARTACAK

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) gönüllüsü Azra Naz Topçu, “Şehir dışından bile gelenler var. Bu farkındalık giderek artacak” derken, Lise öğrencisi Metehan Selim İpek, “Parkı okulca temizlemek için geldik. Her yerde sigara izmaritleri, cam şişeler ve plastikler var. Hepsini el birliğiyle toplamaya çalışıyoruz. Tüm insanları çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Etkinlikte renkli aktiviteler ve eğlenceli yarışmalar da düzenlendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parktan 323 kilo atık topladılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Eylül 2019 tarihinde saat 09 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parktan 323 kilo atık topladılar haberi güncellenecektir.

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